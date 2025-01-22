Переможниця "Холостяка" шокувала заявою після повернення до Лос-Анджелеса з евакуації: "Ситуація погана"

Так, близько тижня тому блогерка повідомила, що вони з доньками залишили США і на деякий час вирушили до Мексики. Там Шульгіна була одна з двома маленькими дітьми - 2-річною Анджеліною і однорічною Аспен. Її цивільний чоловік, якого Олександра називає Супермен, залишився в Лос-Анджелесі.

Вона періодично виходила в Stories, скаржачись з евакуації на те, що їй дуже складно з двома доньками, одна з яких ще й захворіла. Незабаром Шульгіна вирішила повернутися додому, до Лос-Анджелеса, оскільки вважала, що вже безпечно перебувати там.

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Однак виявилося, що повітря на вулицях все ще сильно забруднене, ба більше, пожежі в деяких районах все ще тривають.

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"Ситуація в Лос-Анджелесі погана. Особливо в нашому районі. На вулицю виходити небажано. Відкривати вікна не можна!" - зазначила блогерка.

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Також вона показала свою старшу доньку, яка відвідує дитячий навчальний заклад.

"Завезла Анджеліну до школи. Їх тримають усередині будівлі без взуття. Скрізь працюють очищувачі повітря та витяжки. На вулицю дітей не виводять, бо повітря дуже брудне", - розповіла Шульгіна.

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Також вона поділилася, в якому стані їхній із Суперменом будинок. Раніше блогерка повідомляла, що він не згорів, але сильно постраждав.

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"Наш будинок і речі чистили 5 днів за 25 тисяч доларів (страхова повинна відшкодувати). Повітря токсичне у дворі, у басейні - сажа", - підсумувала Шульгіна.

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Що відомо про пожежі в Каліфорнії

У вівторок, 7 січня, у США почалися масштабні лісові пожежі. Дуже скоро вони почали поширюватися, знищивши понад дві тисячі будівель. Найбільше від пожеж постраждали престижні райони Пасифік Палісейдс, Бель-Ейр, Малібу та Калабасас, де розташовані елітні особняки багатьох голлівудських зірок.

Так, Періс Гілтон показала повністю зруйнований будинок після пожежі.

Хто така Олександра Шульгіна

Шульгіна - переможниця першого сезону реаліті-шоу "Холостяк" (2011) з американським танцюристом українського походження Максом Чмерковським. Пара розпалася майже відразу ж після проєкту.

Шульгіній на сьогоднішній день 37 років. Вона розповідає про медитації та трансформації, а також є жіночим коучем. До цього намагалася побудувати кар'єру на українському ТБ, а також була нутриціологом-дієтологом.

Кілька років тому вона переїхала з України до США, де почала життя з нуля.

Живе в цивільному шлюбі з чоловіком, ім'я якого приховує. Пара виховує двох дітей.

Шульгіна з Суперменом і доньками (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)