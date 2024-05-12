Переможець Євробачення розбив свій кубок: історія отримала несподіване продовження (відео)

На Євробаченні розбили кубок переможця

Так, після оголошення результатів глядачі ще раз побачили Nemo на сцені. Переможець став навколішки та дуже емоційно реагував на перемогу. І в один момент він випадково "клацнув" кубок.

Кришталевий символ перемоги на Євробаченні банально "не пережив" проявів радості свого нового власника.

Втім, згодом виявилося, що організатори конкурсу не залишили Nemo без кубка. Зірці дали ще одну статуетку, яка відрізнялася від першої.

Нова статуетка переможця Євробачення (скріншоти)

І якщо "старий" кубок був з прапором та кольоровими елементами, то новий був без якихось особливостей. Ймовірно, організатори Євробачення тримали "запасну" статуетку. І, як виявилося, не дарма.

Повірити у це, що сталося, запевняє Nemo на відео, важко. Втім, проблему було вирішене, а тому переможцю не варто хвилюватися, адже тепер у нього аж дві переможні статуетки.

Виступ Nemo у фіналі - відео

Фінал Євробачення - яке місце отримала Україна

Грандіозний фінал конкурсу змусив глядачів з усього світу понервувати. І якщо букмекери пророкували беззаперечну перемогу представнику Хорватії, то голосування усе змінило. Nemo отримав перше місце, Baby Lasagna - друге.

А представниці України, артистки Alyona Alyona та Jerry Heil, потужно замкнули "трійку", хоча за день до фіналу букмекери взагалі прибрали їх з "п'ятірки" потенційних переможців.

Alyona Alyona та Jerry Heil - виступ на Євробаченні