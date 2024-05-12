Переможець Євробачення розбив кубок просто на сцені (відео)

Переможець Євробачення 2024, співак Nemo, який позиціонує себе як небінарну персону, розбив кубок. Це сталося просто на сцені, у прямому ефірі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пряму трансляцію Євробачення на YouTube.
Так, після оголошення результатів глядачі могли побачити Nemo на сцені. І саме під час цього моменту сталося те, на що мало хто очікував.
Переможець так радів першому місцю, що випадково розбив кубок. Головна нагорода Євробачення буквально луснула на очах у глядачів.
На головній музичній події року потужно виступили Alyona Alyona та Jerry Heil. Вони не тільки гідно представили нашу країну, а ще й нагадали світу про те, за що нині бореться Україна.
"Peace and freedom for Ukraine", - сказали зі сцени артистки.
За перше місце також боролася Хорватія. Втім, артист Baby Lasagna з піснею "Rim Tim Tagi Dim" попри прогнози букмекерів усе ж посів друге місце, а не перше.
Підсумкові бали на Євробаченні (скріншот)
Нагадаємо, раніше Jerry Heil прокоментувала виступ у фіналі Євробачення 2024.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, який вигляд зараз має переможниця Євробачення 2014 Кончіта Вурст.