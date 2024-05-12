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Переможець Євробачення розбив кубок просто на сцені (відео)

Nemo зі Швейцарії (фото: instagram.com/nemothings)
Автор: Поліна Іваненко

Переможець Євробачення 2024, співак Nemo, який позиціонує себе як небінарну персону, розбив кубок. Це сталося просто на сцені, у прямому ефірі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пряму трансляцію Євробачення на YouTube.

Курйоз на фіналі Євробачення

Так, після оголошення результатів глядачі могли побачити Nemo на сцені. І саме під час цього моменту сталося те, на що мало хто очікував. 

Переможець так радів першому місцю, що випадково розбив кубок. Головна нагорода Євробачення буквально луснула на очах у глядачів. 

 

Фінал Євробачення 2024 - головні деталі

На головній музичній події року потужно виступили Alyona Alyona та Jerry Heil. Вони не тільки гідно представили нашу країну, а ще й нагадали світу про те, за що нині бореться Україна.

"Peace and freedom for Ukraine", - сказали зі сцени артистки.

За перше місце також боролася Хорватія. Втім, артист Baby Lasagna з піснею "Rim Tim Tagi Dim" попри прогнози букмекерів усе ж посів друге місце, а не перше.

Підсумкові бали на Євробаченні (скріншот)

Виступ Nemo на Євробаченні - відео

 

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