Переможець Євробачення розбив кубок просто на сцені (відео)

Курйоз на фіналі Євробачення

Так, після оголошення результатів глядачі могли побачити Nemo на сцені. І саме під час цього моменту сталося те, на що мало хто очікував.

Переможець так радів першому місцю, що випадково розбив кубок. Головна нагорода Євробачення буквально луснула на очах у глядачів.

Фінал Євробачення 2024 - головні деталі

На головній музичній події року потужно виступили Alyona Alyona та Jerry Heil. Вони не тільки гідно представили нашу країну, а ще й нагадали світу про те, за що нині бореться Україна.

"Peace and freedom for Ukraine", - сказали зі сцени артистки.

За перше місце також боролася Хорватія. Втім, артист Baby Lasagna з піснею "Rim Tim Tagi Dim" попри прогнози букмекерів усе ж посів друге місце, а не перше.

Підсумкові бали на Євробаченні (скріншот)

Виступ Nemo на Євробаченні - відео