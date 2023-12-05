Переломи частішають. Як собі допомогти, якщо ви запідозрили травму кінцівки

Коли на дорогах з'являється ожеледиця, випадки травмування кінцівок частішають. При цьому ви можете обійтися лише синцем, а можете отримати серйозну травму, на загоєння якої знадобиться час.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис МОЗ у Facebook розповідає, що робити, якщо ви запідозрили в себе перелом і якими вони бувають.
Медицина розрізняє два типи переломів: відкритий і закритий. З назв зрозуміло, що відкритий перелом видно ззовні, і він є набагато гіршим за симптоматикою. Закритий перелом ви можете навіть відразу не відчути.
Для усіх переломів характерні:
Відкритий перелом характеризується відкритою раною, яка болить і, можливо, кровоточить. При закритому переломі шкіра залишається цілісною, однак на місці травми може з'явитися гематома, синець чи набряк. Ви також будете відчувати біль.
У разі відкритого перелому порушуються функції пошкодженої кінцівки. Вона може стати незвично рухливою чи набути неприродного положення. У такому випадку потрібно:
Закритий перелом також характеризується болем, неприродним положенням чи деформацією кінцівки. У такому разі необхідно:
Для того, щоб уникнути травмування на вулиці, носіть взуття й одяг, які відповідають сезону; плануйте для пересування трохи більше часу, щоби не поспішати; витягайте руки з кишень, коли ідете; уважно дивіться, куди ступаєте.
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