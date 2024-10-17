Перелом основи черепа. Помер колишній учасник гурту One Direction Ліам Пейн

Що відомо про загибель Ліама Пейна

Як повідомляють ЗМІ, артист перебував у готелі у районі Палермо Буенос-Айреса. Він приїхав до Аргентини на концерт друга та колишнього партнера з One Direction Найла Хорана, який відбувся 2 жовтня на арені Movistar.

У середу, 16 жовтня, близько 5 години вечора 31-річний Пейн впав у внутрішній двір готелю з третього поверху.

На місце події викликали поліцейських та швидку допомогу. Лікарі констатували смерть чоловіка. Медики пояснили, що він при падінні отримав перелом основи черепа - травму, яка була несумісною із життям.

Перед цим правоохоронцям дзвонили співробітники готелю, оскільки один із гостей влаштував бешкет у номері, кричав, а також розбив телевізор та ноутбук. Найімовірніше, співак був під впливом наркотиків чи алкоголю. До речі, під час огляду номера було виявлено невідомі речовини.

Коли поліція прибула на місце виклику, почула у внутрішньому дворику гучний звук. Потім там знайшли тіло Ліама Пейна.

Ліам Пейн (фото: instagram.com/liampayne)

Біографія Ліама Пейна

Майбутній співак народився 29 серпня 1993 року в Англії.

Був учасником британського телевізійного шоу X Factor - у 2008 та 2010 роках.

У 2010 році він приєднався до групи One Direction, яка стала однією з найпопулярніших свого часу. Однак у 2016 році гурт розпався.

У 2017 році співак розпочав сольну кар'єру. Так, його дебютний сольний сингл Strip That Down посів третє місце у британському чарті.

6 грудня 2019 року випустив свій перший сольний альбом lp1, який включав 17 треків.

Ліам Пейн (фото: instagram.com/liampayne)

Особисте життя Ліама Пейна

З початку 2016 року був у стосунках зі співачкою, актрисою та моделлю Шеріл Коул, яка старша за Ліам на 10 років. У листопаді з'явилися чутки про її вагітність.

29 листопада 2016 року журнал E! підтвердив новину про те, що Шеріл Коул чекає на дитину. 22 березня 2017 року Шеріл народила сина, а у червні 2018-го вони розлучилися.

Був заручений з американською моделлю Майєю Генрі, але пара розлучилася у 2022 році. За повідомленнями у ЗМІ, він був дуже пригнічений через це, неодноразово намагався повернути дівчину, "розривав" її телефон дзвінками та повідомленнями з різних номерів, а також постійно писав на електронну пошту їй та її близьким.

Ліам Пейн (фото: instagram.com/liampayne)