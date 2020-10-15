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Перелом черепа и сотрясение: в детсаде Одессы произошло ЧП с ребенком

Автор: Анна Шиканова

Воспитатели пытались скрыть, что ребенок получил травму в детском саду

В Одессе воспитатели одного из детских садиков не стали вызывать скорую помощь ребенку, а просто уложили его спать. Девочка жаловалась на тошноту, но педагоги не обратили на это внимание.

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Четырехлетняя девочка получила сильную травму головы во время прогулки на улице. Она сильно ударилась и ее почти сразу начало тошнить. Однако педагоги не стали вызывать медиков, а просто уложили девочку спать. Детали рассказали в ТСН.

Шум подняли родители девочки, когда узнали о происшествии. Они вечером пришли за дочкой в детский сад, и воспитатель сообщила отцу, что за ребенком нужно понаблюдать. Если ей станет хуже, то нужно обратиться к медикам. Мало того, сотрудники детского сада настаивали на том, чтобы родители никому не рассказывали о том, что травму девочка получила в дошкольном заведении.

"Папа, вы не волнуйтесь, понаблюдайте за дочкой вечером, если она будет плохо себя чувствовать, то обратитесь в медучреждение, но я вас умоляю, только не говорите, что это случилось в детском садике", - процитировал отец ребенка слова воспитателя.

Вечером ребенку стало хуже и ее срочно госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у ребенка серьезную травму, снимки показали перелом затылочной кости. Также у девочки сотрясение мозга. Сейчас малышка находится под наблюдением врачей, а полиция выясняет, почему воспитатели не стали оказывать ребенку помощь и при каких обстоятельствах она получила травму.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черновицкой области годовалый малыш погиб в собственном доме.

А также рассказывали о том, что в Виннице автомобиль снес на пешеходном переходе двух детей.

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