Переквалификация и новое хобби: как живут курсантки, которых сбил пьяный майор

В конце лета, 25 августа, в Киеве пьяный майор раздавил на легковом автомобиле трех девушек-курсанток. Инцидент произошел возле административного здания на территории военной части. После трагедии двоим девушкам пришлось ампутировать по одной ноге. А одной курсантке сильно повредило ногу.

Спустя полтора месяца операций и реабилитации девушки рассказали журналистам "Сегодня", как сейчас себя чувствуют, чем они занимаются и какие у них планы на будущее. Девушек также поздравили с Днем защитника Украины.

Татьяна, которой ампутировали правую ногу, сейчас находится в Ирпенском военном госпитале, в стенах которого продолжается ее лечение. Несмотря на случившееся она жизнерадостна и воспринимает все, как испытание в своей жизни.

При этом после тяжелой травмы она решила сменить квалификацию. Если раньше Татьяна хотела стать невропатологом, то сейчас думает о том, чтобы стать врачем-реабилитологом, и работать в госпитале, где сейчас находится.

Другая курсантка Александра получила самые тяжелые травмы, ей ампутировали левую ногу, а правая сильно травмирована. Девушку отправили лечиться в Германию. С ней пообщались по видеосвязи.

Пострадавшие курсантки рассказали о своей жизни (видео: YouTube)

Саша ведет блог, так как теперь у нее много свободного времени. В клинике она хочет выучить немецкий язык и дистанционно учится на анестезиолога.

"Я пошла в военную академию не просто так. Это непростая миссия, непростой поступок, для чего я шла – чтобы помочь нашим солдатикам, и, чтобы быть полезной для страны", - заявила Александра.

Больше всего она надеется, что Министерство обороны сдержит свое обещание и обеспечит девушек протезами.

У третьей пострадавшей Галины переломы обеих ног, а также разорваны связки на правой ноге. Сейчас час она восстанавливается после новой операции.

Она рассказала, что любит достигать своих целей, и планирует вернуться к занятиям по кикбоксингу. Она уже пробовала ходить, и пока ей это удается с помощью ходунков.

"Это немного сложно, но возможно", – говорит Галина.

Напомним, что перед тем как наехать на девушек пьяный майор их пугал, а потом заехал на ступеньки, где они стояли.

Мы также писали о том, что курсантки решили отказаться от денежной компенсации, которую предложил виновник ДТП, потому что у него онкобольная жена.