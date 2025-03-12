Перекус №1, який сприяє легкому та швидкому схудненню

Навіщо їсти хумус для схуднення

Містить клітковину

Хумус - закуска з нутового пюре, до складу якого зазвичай можуть входити: оливкова олія, часник, сік лимона, паприка, сезамова паста (тахині).

Лише 1/4 чашки містить майже 4 г клітковини. Це стільки ж, скільки ви отримаєте з цілої миски вівсяної каші. Тому це чудовий спосіб отримати більше клітковини, яка повільно перетравлюється.

Він багатий білком

Білок, як правило, більше насичує, ніж жир або вуглеводи. Крім того, для перетравлення потрібно більше енергії. Порція 1/4 чашки хумусу містить майже 5 г цієї корисної поживної речовини.

Головний інгредієнт хумусу - оливкова олія, яка містить мононенасичені жири, які сприяють здоровому серцю і знижують рівень "поганого" холестерину. Ці жири також можуть допомогти в контролі ваги.

Підтримує стабільний рівень цукру в крові

Нут у хумусі має низький глікемічний індекс, що означає, що його споживання навряд чи призведе до стрибків рівня цукру в крові. Це дозволяє уникати різких відчуттів голоду після їжі.

Містить антиоксиданти

Хумус, виготовлений на основі нуту, багатий на антиоксиданти, які допомагають знижувати запальні процеси в організмі і покращують загальний стан здоров’я.

Якщо метою є схуднення, то хумус є чудовим вибором. Можна приготувати порцію хумусу з часником або авокадо. Це робить його простим способом зробити ваші смакові рецептори задоволеними.

Чим корисний хумус (фото: wikipedia)

Кому не можна їсти хумус

Хумус зазвичай є безпечним і корисним продуктом для більшості людей, але є певні випадки, коли його споживання варто обмежити або уникати:

шлунково-кишкові розлади - люди з певними проблемами шлунково-кишкового тракту, такими як синдром подразненого кишечника, можуть мати труднощі з переварюванням нуту, оскільки він містить олігосахариди, які можуть спричинити здуття живота

проблеми з нирками - нут є джерелом калію та фосфору, і людям із серйозними проблемами з нирками слід обмежити їх споживання, оскільки організм може не вдасться ефективно виводити ці мінерали

низькокалорійна дієта - хумус містить жири та калорії, тому, якщо ви дотримуєтесь низькокалорійної дієті, слід контролювати порції хумусу, щоб не перевищити денний ліміт калорій

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