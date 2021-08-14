UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Перегрев и тепловой удар у детей: медики рассказали о симптомах и как оказать помощь

Автор: Владимир Костырин

В Украину в ближайшие дни снова вернется жара, и в такие периоды важно помнить о рисках не только перегрева, но и тепловых ударов вследствие воздействия солнечных лучей и высокой температуры воздуха. В Минздраве дали ряд рекомендаций родителям, как распознать первые признаки такой опасности в жаркую погоду для детей и оказать первую помощь.

Полезные советы опубликованы на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Специалисты обратили внимание, что в жару наш организм может страдать от перегреваний, и особенно это опасно для малышей.

Перегрев у детей может произойти из-за длительного пребывания в жаркую погоду на улице, во время активных физических нагрузок (игры, спорт) - причем даже внезапно.

Тепловым ударом является патологическое состояние, обусловленное общим перегреванием организма. Солнечный удар - разновидность теплового, который возникает из-за прямого действия солнечных лучей на голову.

У ребенка тепловой удар может случиться, если он одет слишком тепло, пьет недостаточно жидкости, или имеет избыточный вес. А тепловой удар может возникнуть и в помещении, если там жарко и душно. Прогулки под солнцем с непокрытой головой способны привести к солнечному удару.

Какие симптомы перегревания

  • вялость;
  • тошнота
  • головокружение
  • сильное потоотделение;
  • жажда;
  • повышение температуры тела.

Какие симптомы теплового удара

  • отсутствие пота;
  • горячая покрасневшая кожа;
  • головная боль или головокружение;
  • спутанность сознания;
  • тошнота, рвота;
  • судороги;
  • сильный и учащенный пульс;
  • обморок;
  • высокая температура тела (39-41 градусов).

Первая помощь ребенку при перегревании

  1. Отнесите ребенка с прямого солнечного света в прохладное помещение и положите на спину.
  2. Расстегните одежду.
  3. Давайте пить воду каждые 10-15 минут.
  4. Прикладывайте к коже малыша мокрую прохладную ткань, включите кондиционер или вентилятор, или обмахивайте ребенка полотенцем.

Первая помощь ребенку при тепловом ударе

  1. Отведите ребенка в тень или прохладное помещение, положите на спину, приподняв ноги. Расстегните или снимите с малыша одежду.
  2. Вызовите экстренную медицинскую помощь по номеру "103" или "112".
  3. Охладите тело ребенка - помогут холодная ванна, душ или компрессы из смоченной в воде тканью. Продолжайте это делать, пока не почувствуете, что кожа уже не такая горячая или пока не прибудут врачи.
  4. Когда температура тела снизится, вытрите ребенка, уложите и накройте сухой простыней.
  5. Давайте много пить, воду при этом можно немного подсолить.
  6. Обмахивайте ребенка полотенцем или поместите его рядом с вентилятором или кондиционером. Если температура тела снова поднимется, повторите одну из охлаждающих процедур.

При этом важно знать, что при тепловом ударе нельзя давать ребенку лекарства или тонизирующие средства - к примеру крепкий чай или кофе!

Напомним, ранее ученые назвали самую опасную температуру воздуха для человека.

Также мы писали о том, какие продукты могут спровоцировать тепловой удар, и что категорически нельзя есть в жару.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныПогода в Украине