Перегрев и тепловой удар у детей: медики рассказали о симптомах и как оказать помощь

В Украину в ближайшие дни снова вернется жара, и в такие периоды важно помнить о рисках не только перегрева, но и тепловых ударов вследствие воздействия солнечных лучей и высокой температуры воздуха. В Минздраве дали ряд рекомендаций родителям, как распознать первые признаки такой опасности в жаркую погоду для детей и оказать первую помощь.
Полезные советы опубликованы на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
Специалисты обратили внимание, что в жару наш организм может страдать от перегреваний, и особенно это опасно для малышей.
Перегрев у детей может произойти из-за длительного пребывания в жаркую погоду на улице, во время активных физических нагрузок (игры, спорт) - причем даже внезапно.
Тепловым ударом является патологическое состояние, обусловленное общим перегреванием организма. Солнечный удар - разновидность теплового, который возникает из-за прямого действия солнечных лучей на голову.
У ребенка тепловой удар может случиться, если он одет слишком тепло, пьет недостаточно жидкости, или имеет избыточный вес. А тепловой удар может возникнуть и в помещении, если там жарко и душно. Прогулки под солнцем с непокрытой головой способны привести к солнечному удару.
При этом важно знать, что при тепловом ударе нельзя давать ребенку лекарства или тонизирующие средства - к примеру крепкий чай или кофе!
Напомним, ранее ученые назвали самую опасную температуру воздуха для человека.
Также мы писали о том, какие продукты могут спровоцировать тепловой удар, и что категорически нельзя есть в жару.