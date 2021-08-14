Перегрев и тепловой удар у детей: медики рассказали о симптомах и как оказать помощь

Специалисты обратили внимание, что в жару наш организм может страдать от перегреваний, и особенно это опасно для малышей.

Перегрев у детей может произойти из-за длительного пребывания в жаркую погоду на улице, во время активных физических нагрузок (игры, спорт) - причем даже внезапно.

Тепловым ударом является патологическое состояние, обусловленное общим перегреванием организма. Солнечный удар - разновидность теплового, который возникает из-за прямого действия солнечных лучей на голову.

У ребенка тепловой удар может случиться, если он одет слишком тепло, пьет недостаточно жидкости, или имеет избыточный вес. А тепловой удар может возникнуть и в помещении, если там жарко и душно. Прогулки под солнцем с непокрытой головой способны привести к солнечному удару.

Какие симптомы перегревания

вялость;

тошнота

головокружение

сильное потоотделение;

жажда;

повышение температуры тела.

Какие симптомы теплового удара

отсутствие пота;

горячая покрасневшая кожа;

головная боль или головокружение;

спутанность сознания;

тошнота, рвота;

судороги;

сильный и учащенный пульс;

обморок;

высокая температура тела (39-41 градусов).

Первая помощь ребенку при перегревании

Отнесите ребенка с прямого солнечного света в прохладное помещение и положите на спину. Расстегните одежду. Давайте пить воду каждые 10-15 минут. Прикладывайте к коже малыша мокрую прохладную ткань, включите кондиционер или вентилятор, или обмахивайте ребенка полотенцем.

Первая помощь ребенку при тепловом ударе

Отведите ребенка в тень или прохладное помещение, положите на спину, приподняв ноги. Расстегните или снимите с малыша одежду. Вызовите экстренную медицинскую помощь по номеру "103" или "112". Охладите тело ребенка - помогут холодная ванна, душ или компрессы из смоченной в воде тканью. Продолжайте это делать, пока не почувствуете, что кожа уже не такая горячая или пока не прибудут врачи. Когда температура тела снизится, вытрите ребенка, уложите и накройте сухой простыней. Давайте много пить, воду при этом можно немного подсолить. Обмахивайте ребенка полотенцем или поместите его рядом с вентилятором или кондиционером. Если температура тела снова поднимется, повторите одну из охлаждающих процедур.

При этом важно знать, что при тепловом ударе нельзя давать ребенку лекарства или тонизирующие средства - к примеру крепкий чай или кофе!