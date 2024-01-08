На передовій загинув 23-річний український льотчик "Blue Helmet": що про нього відомо (фото)

Що відомо про Владислава

Льотчик народився в місті Малин Житомирської області. У 2021 році він закінчив льотний факультет Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

У роботі Владислав Залістовький був пілотом бойового літака МіГ-29.

Владислав Залістовський під час навчання (фото: соціальні мережі)

"Мій герою! Я ніколи не думала, що на моїй сторінці буде подібний пост. Ти любив свою роботу, своє життя, своє небо, але воно зіграло з тобою злий жарт. Ти назавжди залишишся в моєму серці найкращим хлопчиком у світі. І не тільки в моєму", - написала Євгенія.

Вона додала, що зумисне не робитиме світлини Владислава чорно-білими, адже хлопець був яскравим і любив життя.

"Чомусь небо забирає кращих. Вічного тобі польоту, мій янголе. Я вірю, що ти все бачиш… Я зроблю все, щоб винні були покарані! Я дуже тебе люблю", - підсумувала дівчина.

Інший український пілот Air Fighter зазначив, що загибель Залістовського - це велика втрата для всієї авіаційної родини.

"Він був одним з тих, з ким я виконав би будь-яке завдання з впевненістю, що він не залишить у важкій ситуації. Так було й у військовій справі, та й по життю в цілому! Владислав загинув, захищаючи наше небо, хоча йому було всього лиш 23. Тільки вдумайтесь в цю цифру! А він був пілотом бойового літака МіГ-29 і мав на своєму рахунку вже десятки бойових вильотів", - написав побратим Владислава.