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Передавали из рук в руки: в Одессе горе-мать оставила младенца в общежитии и уехала

Одесса, Четверг 13 августа 2020 15:37
Передавали из рук в руки: в Одессе горе-мать оставила младенца в общежитии и уехала
В Одессе горе-мать бросила ребенка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Женщину хотят лишить родительских прав, а мальчика - поместить в центр реабилитации

В Одессе горе-мать оставила семимесячного младенца подруге в общежитии и уехала, никому не сказав куда. С тех пор прошел месяц, и за это время ребенка передавали несколько раз разным людям, пока малыш не оказался в детском доме.

Об этом 13 августа передали в Хмельницком отделении полиции в Одессе.

Как стало известно, мать мальчика родом из Кировоградской области. Сейчас правоохранители разыскивают женщину. Было установлено, что она неоднократно привлекалась к ответственности за занятие проституцией.

Выяснилось, что подруга женщины, которой та оставила своего маленького сына и уехала, так и не дождалась ее возвращения и отдала младенца бывшему сожителю горе-матери, а тот потом передал крестной ребенка.

"В конце концов у людей лопнуло терпение и они сообщили о ситуации в полицию", - говорится в сообщении.

Сотрудники ювенальной превенции, ввиду угрозы жизни и здоровью ребенка, передали мальчика в один из специализированных детских домов. Врачи оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.

"В Службу по делам детей уже направлены материалы для решения вопроса о лишении женщины родительских прав и помещения мальчика в центр реабилитации", - рассказали правоохранители.

Видео: В Одессе горе-мать бросила ребенка и уехала

Ранее сообщалось, что в Киеве бабушка намерено оставила маленьких внучек возле магазина.

Напомним также, что недавно в Кривом Роге у пьяной матери забрали двухмесячного ребенка, и младенца увезли на "скорой".

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