Перед дочерью не стыдно? Ани Лорак разнесли за пошлый наряд

Ани Лорак раскритиковали за откровенные фото
Ани Лорак, которая нередко шокирует своим внешним видом, опубликовала снимок из своего нового сингла и была в очередной раз раскритикована пользователями. Соответствующее фото можно посмотреть в Instagram исполнительницы.
40-летняя звезда позирует в латексном боди, которое явно ей не по годам. Образ исполнительницы совершенно не понравился поклонникам, а в тексте песни они нашли слова, которые адресованы ее бывшему мужу Мурату Налчаджиоглу.
Фото: (instagram.com/anilorak)
Фаны отметили, что чем старше Лорак становится, тем больше оголяется. Комментаторы утверждают, что исполнительнице должно быть стыдно перед дочерью за свои наряды:
Напомним, что Ани Лорак сразила своих многочисленных поклонников сексуальным фото, на котором она позирует в черном кружевном боди и белой рубашке.
Ранее мы писали о том, что Ани Лорак приписали роман с новым кавалером: что известно о звездном поклоннике Каролины.