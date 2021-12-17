Пенсия после смерти участника АТО: как родственникам оформить выплаты

Члены семьи умершего участника Антитеррористической операции могут оформить соответствующее удостоверение, однако ключевым в получении такого статуса является факт смерти вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, которые были получены в АТО.
Об этом сообщает "Пенсионный курьер".
Так, согласно статье 10 Закона "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", к членам семьи погибшего участника АТО относятся:
Также, необходимо обращать внимание на то, что ключевым в получении статуса члена семьи погибшего/умершего участника АТО/ООС является факт смерти вследствие ранения, контузии, заболевания, полученных при непосредственном участии в АТО/ООС обеспечения ее проведения, пребывания непосредственно в районах АТО/ООС в период ее проведения.
За получением удостоверения следует обратиться в соответствующее структурное подразделение местной государственной администрации по вопросам социальной защиты населения с заявлением. К тому же нужно подать определенные документы, а именно:
Кроме того, решение об установлении статуса принимаются соответствующими структурными подразделениями местных государственных администраций по зарегистрированному месту жительства в месячный срок со дня подачи документов.
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