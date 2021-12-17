Пенсия после смерти участника АТО: как родственникам оформить выплаты

Так, согласно статье 10 Закона "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", к членам семьи погибшего участника АТО относятся:

иждивенцы погибшего или пропавшего без вести, которым в связи с этим выплачивается пенсия;

родители;

один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;

дети, которые не имеют (и не имели) своих семей;

дети, имеющие семьи, но ставшие лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Также, необходимо обращать внимание на то, что ключевым в получении статуса члена семьи погибшего/умершего участника АТО/ООС является факт смерти вследствие ранения, контузии, заболевания, полученных при непосредственном участии в АТО/ООС обеспечения ее проведения, пребывания непосредственно в районах АТО/ООС в период ее проведения.

Какие документы нужны для получения удостоверения

За получением удостоверения следует обратиться в соответствующее структурное подразделение местной государственной администрации по вопросам социальной защиты населения с заявлением. К тому же нужно подать определенные документы, а именно:

свидетельство о смерти (копию) или сообщение о гибели человека;

документы о непосредственном участии умершего в АТО;

определение штатной военно-врачебной комиссии соответствующего военного формирования.

Кроме того, решение об установлении статуса принимаются соответствующими структурными подразделениями местных государственных администраций по зарегистрированному месту жительства в месячный срок со дня подачи документов.