Пенсионерка с коронавирусом посещала церковь: под Житомиром объявили ЧС

Коронавирус в Украине диагностировали еще у двух человек (фото: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине диагностировали сегодня у пожилых людей в двух областях

Коронавирус в Украине был диагностирован сегодня еще у двух человек - 64-летнего мужчины из Черновицкой области, чья жена недавно вернулась из Италии, и у 71-летней пенсионерки из Радомышльского района под Житомиром.

Отмечается, что пожилая женщина вернулась в Украину из Польши 1 марта.

По словам главы Житомирской ОГА Виталия Бунечко, пациентку доставили в инфекционное отделение в Радомышле.

В пресс-службе облгосадминистрации такэе рассказали, что в настоящее время устанавливаются все лица, которые с ней контактировали, а у близких и родных женщины симптомы COVID-19 не выявлены, но люди находятся под контролем врачей в обсервации в собственном доме.

12 марта в Радомышле объявили чрезвычайная ситуация природного характера - были закрыты все развлекательные заведения и учреждения образования.

Также стало известно, что пенсионерка 8 марта была в церкви, хотя первые симптомы болезни у нее проявились 3 марта.

"Вы все знаете, как пожилые люди идут в церковь, идут к образу, а потом к нему подходят все присутствующие. Это нас волнует", - отметил директор Житомирского областного лабораторного центра Зиновий Парамонов, передает "Укринформ".

Сейчас идет работа со священниками, чтобы выявить людей, которые в тот день находились в храме.

Глава ОГА Бунечко добавил, что на обсервации находится 6 родственников больной женщины и 4 ее гостей из Радомышля. Кроме того, еще 2 гостей из Киева также будут на обсервации.

Напомним, что в группу риска на заболевание коронавирусом входят пожилые люди, а также люди с хроническими болезнями (диабет, заболевания сердца и легких).

Как сообщалось ранее, в Украине после введения карантина из-за коронавируса в мире в Киеве 11 марта власти призвали отменить массовые богослужения в церквях. 12 марта в ПЦУ заявили, что серьезных оснований для этого нет, однако дали рекомендации верующим, в том числе - не контактировать со святынями (не целовать). В УГКЦ дали аналогичные советы, а также позволили слушать службы из дома.