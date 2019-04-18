Пенсии в Украине: как получать повышенные выплаты

Украинцам рассказали, как можно получать повышенную пенсию. Порой для этого достаточно сменить вид пенсионных выплат в органах ПФУ. Об этом информирует АиФ, ссылаясь на Главное управление фонда в Ровенской области.

Вопрос смены вида выплат может возникать в связи с тем, что они назначаются гражданам страны по возрасту, по инвалидности или при потере кормильца, а потому выбор другого варианта может быть более предпочтителен для украинцев.

К слову, на протяжении I квартала 2019 года около 499 пенсионеров сменили тип выплат. К слову, в сообщении ведомства уточняется, чтобы выяснить целесообразность перехода, важно обратиться в управление Пенсионного фонда Украины, которое выплачивает пенсию. Не исключен вариант того, что выплаты будут повышенные.

Пенсионерам рассказали, как получать больше (Коллаж РБК-Украина)

Если принято решение сменить вид выплат, то важно помнить: перевод с одного вида пенсии на другой осуществляется со дня подачи заявления со всеми документами на основании документов о страховом стаже, заработной плате и других документов, содержащихся в пенсионном деле.

В ч. 1 ст. 40 закона указано, гражданину могут учесть зарплату за периоды страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года, или любые 60 календарных месяцев стажа подряд до 1 июля 2000 года независимо от перерывов и за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля того же года, с применением показателя средней зарплаты, учтенного при назначении предыдущего вида пенсионных выплат.

В ПФУ говорится: "Если лицо после назначения пенсии по инвалидности продолжало работать и приобрело не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (перерасчета) пенсии независимо от перерывов в работе, при переводе впервые с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту применяется показатель средней заработной платы за три предыдущих года".

Напомним, что в Раде рекомендуют разработать закон о пенсиях для переселенцев. В частности, речь идет также о пенсиях, на выплату которых пенсионер имел право, но не получил в связи с пребыванием на территории, временно неконтролируемой государственной властью Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что проблемы с выплатами у пенсионеров-переселенцев возникают, когда они по каким-либо причинам возвращаются на неподконтрольную территорию и остаются там более двух месяцев.