Только не нервничайте: Комаровский дал важный совет родителям

Комаровский развеял мифы об использовании ползунков и пеленкок для младенцев. Известный педиатр на своей странице в Instagram отметил, что родители должны отдавать себе отчет в том, что отказ пеленок удобен по многим причинам, и перечислил некоторые из них.

Доктор Комаровский, который ранее рассказал, как можно легко приучить ребенка к горшку, указал на индивидуальный подход родителей в вопросе - пеленать ли ребенка, или с самого рождения пользоваться распашонками и ползунками.

Врач высшей категории заметил, что при использовании распашонок и ползунков к одеванию младенца можно привлечь мужчин, так как отец, освоивший искусство пеленания, это просто уникальное явление.

Иллюстративное фото: nestedbean.com

Пеленки очень неудобны в жаркое время года, и перегреть младенца совсем не трудно.

При стирке распашонки и ползунки, в сравнении с пеленками, требуют меньшего количества воды и моющих средств, а при сушке не только занимают меньше места, но и высыхают быстрее.

Как бы свободно вы ребенка ни запеленали, ему все-таки может быть неудобно. В то же время, отметил Комаровский, вне зависимости от качества пеленания, активное дитя вполне может и распеленаться (и хорошо, если в комнате тепло). Однако же самостоятельно избавиться от ползунков-распашонок - многократно труднее.

Иллюстративное фото: Pixabay

Доктор Комаровский добавил, что распашонки и ползунки действительно никоим образом не ограничивают двигательную активность.

"Но! Все перечисленное выше - непринципиально. И если от старшего ребенка в доме остались два десятка пеленок, то вовсе не обязательно тратиться на распашонки", - написал Комаровский.

Он подчеркнул, что ни консультант в магазине детской одежды, ни врач, ни психолог не примут решения за самих родителей.

"Только не думайте, что это решение и в самом деле способно серьезно повлиять на здоровье вашего малыша. Хотите - пеленайте, хотите - не пеленайте. Только не нервничайте", - резюмировал доктор.

Иллюстративное фото: nestedbean.com

Как сообщалось ранее, Евгений Комаровский рассказал, как не стоит укреплять иммунитет. По его словам, лекарственные препараты - исключительно бизнес для производителей и реализаторов этих средств.

Также мы писали о том, что доктор Комаровский развеял популярные мифы о ветрянке.