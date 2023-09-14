Пекло на птахофабриці. Вийшло розлідування, як над українців експлуатують у Польщі

Птахофабрика "Возняк"

Ця птахофабрика - одна з найбільших не тільки у Польщі. "Возняк" - найбільший виробник яєць у Європейському союзі. На цій птахофабриці понад мільйон птахів й мільярди яєць щороку доставляються до Німеччини, Бельгії, Франції, Італії, Ізраїлю, Сінгапуру та кількох африканських країн.

Для збору матеріалу, Оксана та Олександр працювали на фермі "Возняк" шість тижнів, протягом яких вони зробили сотні записів та фотографій. Від деяких - просто кров холоне.

Птахів ніхто не лікує

У фільмі показано курей, які помирають з яйцями у клоаці. Їм ніхто не надає допомоги, їх ніхто не лікує. Та й нема кому - як такої, ветеринарної допомоги на фермі просто немає. На відео вдалося зафіксувати кричущі порушення санітарних норм: розкидані висохлі трупи птахів, бруд, черв'яків й бліх, які також атакували працівників ферми.

"Розслідування виявило ряд проблем, які виникають як у клітковому, так і в підстилковому відгодовуванні. Що найбільше шокує: повсякденність їх появи та й те, як виглядає купа мертвих пташок. Шокує, що це є чимось нормальним щодня", - розповіла директорка відділу розслідувань Асоціації відкритих кліток Богна Вільтовська.

Десятки мертвих курей щодня, хворі тварини, які гинуть у клітках без допомоги. Одним з обов'язків працівників ферми було щоденне вилучення з кліток мертвих тварин, які просто не витримували умов утримання.

Агресія та акти канібалізму між курками було звичним явищем. Багато тварин були у дуже поганому фізичному стані - було видно відсутність пір'я, рани на тілі та слабкість.

Оксана та Саша оглядаючи клітки бачили птахів, які застрягали меж металевими елементами клітки й просто повільно помирали. Були навіть випадки загибелі курей під час кладки яєць. Масштаби жаху на фермі просто приголомшливі.

Жахи на птахофабриці в Польщі (фото: Oksana Osadczuk, Aleksandr Askirka)

Експлуатація праці українців

Роботу на птахофабриці виконують переважно мігранти - з України, Білорусії та Азії. Графік для іноземців значно відрізняється від графіку роботи громадян Польщі.

Поляки працюють з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 16:00 та у суботу до 13:00, неділя - вихідний. А іноземці - з понеділка по п'ятницю з 6:00 до 16:00, у суботу та неділю - від 6:00 до 13-14 години, без вихідних.

Якщо на фермі є поломки - працівники мають працювати на 1-2 години довше, але тільки іноземці. Понаднормових ніхто, звісно, не отримує.

Як розказала Оксана, роботодавець по-іншому відноситься не тільки до українців, а ще й різниться ставлення до чоловіків та жінок.

"Договорів у нас не було взагалі ніяких. На роботу ми потрапили так: зв’язалися з рекрутером, потім агенцією праці. Згодом нам назвали день коли ми маємо з’явитися на фермі та почати працювати. На фермі були здивовані, що ми маємо перший робочий день. Ніхто не був до цього готовий. За увесь час роботи нам не запропонували підписати жодних паперів", - говорить українка.

Обсяг роботи настільки великий, що не можна зробити перерву. Керівництво на невдоволення працівників може відповісти: "повертайтеся в Україну, якщо вас тут щось не влаштовує".

Асоціація відкритих кліток зібрала усі матеріали про порушення та повідомила правоохоронні органи Польщі. Зараз вже вся інформація та докази, які зібрали розслідувачі, передані до прокуратури.