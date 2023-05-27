Педіатр розповіла, коли вести дитину в садочок після хвороби

Скільки часу необхідно перебувати вдома

За її словами залежно від виду хвороби визначається й термін перебування дитини вдома.

Вітрянка

Від моменту, коли перестануть з’являтися свіжі висипи, слід відрахувати п’ять днів. Після цього дитина вже не буде заразною.

Педіатр зазначила, що не слід малювати дитину зеленкою - її місце в "музеї радянської медицини", а не в аптечці.

Скарлатина

Важливо знати, що дитина перестане бути заразною за добу від початку приймання антибіотика.

Covid-19

Малюк перестане бути заразним уже через п’ять днів від початку хвороби.

Кишкова вірусна інфекція

Лікар каже, що дитині можна йти в садочок, коли припиниться діарея, нудота та блювання і вона почне нормально їсти та пити.

Герпетичний стоматит

Можна повертатися в садочок, коли загоїться слизова оболонка рота, малюк зможе їсти, пити у звичному режимі та не потребуватиме знеболення.

Трихофітія або стригучий лишай

Якщо у дитини такий діагноз, то вона має бути вдома до повного одужання, щоб не заражати інших у тісному контакті.

Що варто знати про ГРВІ

Це найбільш розповсюджене захворювання. Хвора дитина може заражати інших малюків вже в період найменших початкових проявів. До основних симптомів захворювання відносять:

підвищена температура і потреба у жарознижувальних засобах;

погано їсть, мало п’є чи потребує посиленого відпоювання через прояви зневоднення;

потребує частого промивання носа;

сильно закладений ніс, майже не дихає;

діарея, блювання;

порушений загальний стан.

Коли малюк одужав, то ще може спостерігатись покашлювання зранку під час зміни положення тіла чи протягом дня, невеликий нежить чи закладеність носа.

Лікар рекомендує побути вдома до повного припинення всіх залишкових явищ.