Педіатр розповіла, чому немовляти так приємно пахнуть

Усі, хто брав немовлят на руки, відчували приємний запах, який ні з чим не зрівняється. Чому кожна дитина пахне по-різному і в чому секрет особливого аромату?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку педіатра Дарії Власенко.

Чому новонароджені приємно пахнуть

За словами лікаря, кожна дитина пахне по-різному. Як правило, є якийсь приємний, солодкуватий, трохи сирний запах, який супроводжує новонародженого в перші кілька тижнів його життя, але специфічні нотки відрізняються від дитини до дитини.

Цей унікальний запах присутній відразу після народження дитини. Це триває кілька тижнів, а потім поступово зникає.

"Новонароджені зʼявляються на світ після того, як місяцями плавають в амніотичній рідині, вкриті воскоподібною білою речовиною, відомою як vernix caseosa", - розповіла медик.

Багато хто припускає, що ці рідини та речовини відіграють важливу роль у новому дитячому запаху. Це може бути частково причиною того, що особливий запах новонародженого швидкоплинний і зберігається лише кілька тижнів.

Що кажуть вчені

В дослідженні 2019 року з'ясовували запах амніотичної рідини в порівнянні з запахом голови новонародженої дитини та виявили, що хоча деякі компоненти були схожі, запах мав більше хімічних елементів і був індивідуально відмінним.

"В дослідженні аж 1987 року 90% жінок могли ідентифікувати своїх новонароджених по запаху лише після 10 хвилин або години спілкування з немовлям", - зазначила Власенко.

Тоді як дослідження 2013 року показало, що аромат немовляти не тільки є ідентифікаційною ознакою для їхніх батьків, але й запускає дофамінові шляхи жінок у ділянці мозку, повʼязані з задоволенням. Це ті самі шляхи, які запускаються такими речами, як запах смачної їжі або від наркотичного впливу.

Вчені виявили, що ті жінки, які були матерями, мали сильнішу реакцію в мозку на запах новонародженого, ніж ті, хто не були. Це призвело до потенційної теорії про те, що під час пологів у мозку можуть відбутися гормональні зміни.

Інша теорія полягає в тому, що відчуття запаху власної дитини викликає цю сильнішу реакцію. Запах і памʼять можуть мати потужний звʼязок.

Педіатр додала, що з наукової точки зору, аромат дитини - це суміш біологічних факторів, таких як захисний шар на їхній шкірі та унікальний хімічний склад їхнього тіла.

Такий приємний запах немовлят сприяє вивільненню окситоцину або "гормону кохання", який сприяє відчуттю комфорту та родинним зв'язкам, одночасно знижуючи стрес.

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