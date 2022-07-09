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Педиатр рассказала, почему детям нельзя назначать "сложные" капли в нос

Фото: Почему капли в нос нельзя детям (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Сложные капли в нос - это лекарственное средство для применения в носовой полости, состоящее из нескольких компонентов. До сих пор мы встречаем эти капли в назначениях, но этот метод не используется нигде в развитых странах, его нет в гайдах и может нести вред.

Об этом рассказала детский ЛОР Елена Харченко.

С какими действиями находятся лекарственные средства в этом комбинированном "чудо препарате"?

  • противовоспалительными
  • антигистаминными
  • сосудосуживающими
  • антибактериальными
  • антисептическими

Почему нельзя назначать сложные капли в нос?

Капли не имеют доказательной базы. Нет данных о клинических исследованиях, где были предоставлены данные о безопасности и эффективности сложных капель.

Капли могут повреждать слизистую носа, нарушая ее защитную функцию.

В слизистой носа есть мерцающие эпителии, содержащие ресницы. Они предназначены для того, чтобы выводить наружу мелкие частицы пыли и другие микроорганизмы, которые не требуются нашему организму.

Когда мы наносим на слизистую капли, они могут замедлять и парализовать движение ресниц, тем самым снижать защитную функцию слизистой полости носа.

Есть вероятность побочных реакций на один из компонентов, входящих в состав капель.

Как мы ранее писали, педиатр рассказала родителям, можно ли пользоваться кондиционером, если в доме младенец.

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педиатр