Педіатр назвала рідкісну хворобу, яку можна виявити за допомогою фото зі спалахом

Рак ока або катаракту можна виявити за допомогою зйомки зі спалахом, яке покаже "біле світіння" в очах. Недуга найчастіше виникає у дітей до 3 років.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Дарії Власенко.
Ретинобластома - це рак, який вражає сітківку ока, і найчастіше розвивається у маленьких дітей. У дорослих ретинобластома зустрічається дуже рідко.
Основні симптоми, на які слід звертати увагу:
Найпоширеніший симптом - білий відблиск зіниці на фото зі спалахом. Це називається лейкокорія - ефект "котячого ока".
Звичайні фотографії зі спалахом можуть допомогти помітити проблему. Якщо ви бачите білий відблиск замість червоного рефлексу - це сигнал для того, щоб звернутися до лікаря.
Дослідження 2022 року показали, що спалах камери на мобільних пристроях може служити інструментом скринінгу для деяких захворювань очей, таких як ретинобластома.
Коли у дитини ретинобластома, лейкокорію не завжди видно на кожному фото. Це залежить від навколишнього освітлення, кута, під яким спалах потрапляє в око, розміру та положення пухлини (пухлин), а також від того, чи використовувалося зменшення ефекту червоних очей.
"Так само, якщо у дитини рак обох очей, на одній фотографії можна виявити лейкокорію лише в одному оці", - додала медик.
Важливо, якщо на фотографії видно великий білий відблиск, але всі інші фотографії нормальні, навряд чи це ретинобластома.
Ретинобластома може бути спадковою або спорадичною. У 25-30% випадків вона передається від батьків. Якщо один з батьків є носієм мутованого гена, дитина має 50% шансів успадкувати цей ген.
При ранній діагностиці шанси на одужання дуже високі (до 95%). Вчасне виявлення дає можливість зберегти зір і уникнути серйозних ускладнень.
Зазвичай лікування включає хіміотерапію, лазерну терапію або хірургічне втручання, якщо пухлина не піддається іншим методам.
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