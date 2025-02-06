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Педіатр назвала рідкісну хворобу, яку можна виявити за допомогою фото зі спалахом

Четвер 06 лютого 2025 12:23
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Педіатр назвала рідкісну хворобу, яку можна виявити за допомогою фото зі спалахом Названо хворобу, яку можна виявити для за допомогою фото зі спалахом (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Даша Власенко

Рак ока або катаракту можна виявити за допомогою зйомки зі спалахом, яке покаже "біле світіння" в очах. Недуга найчастіше виникає у дітей до 3 років.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Дарії Власенко.

Що відомо про хворобу

Ретинобластома - це рак, який вражає сітківку ока, і найчастіше розвивається у маленьких дітей. У дорослих ретинобластома зустрічається дуже рідко.

Основні симптоми, на які слід звертати увагу:

  • білий відблиск зіниці, особливо на фотографіях зі спалахом
  • косоокість (страбізм) або зміщення очного яблука
  • погіршення зору
  • почервоніння або набряк ока
  • зміна кольору райдужки ока (гетерохромія)

Найпоширеніший симптом - білий відблиск зіниці на фото зі спалахом. Це називається лейкокорія - ефект "котячого ока".

Як діагностувати

Звичайні фотографії зі спалахом можуть допомогти помітити проблему. Якщо ви бачите білий відблиск замість червоного рефлексу - це сигнал для того, щоб звернутися до лікаря.

Дослідження 2022 року показали, що спалах камери на мобільних пристроях може служити інструментом скринінгу для деяких захворювань очей, таких як ретинобластома.

Коли у дитини ретинобластома, лейкокорію не завжди видно на кожному фото. Це залежить від навколишнього освітлення, кута, під яким спалах потрапляє в око, розміру та положення пухлини (пухлин), а також від того, чи використовувалося зменшення ефекту червоних очей.

"Так само, якщо у дитини рак обох очей, на одній фотографії можна виявити лейкокорію лише в одному оці", - додала медик.

Важливо, якщо на фотографії видно великий білий відблиск, але всі інші фотографії нормальні, навряд чи це ретинобластома.

Чому виникає ретинобластома

Ретинобластома може бути спадковою або спорадичною. У 25-30% випадків вона передається від батьків. Якщо один з батьків є носієм мутованого гена, дитина має 50% шансів успадкувати цей ген.

При ранній діагностиці шанси на одужання дуже високі (до 95%). Вчасне виявлення дає можливість зберегти зір і уникнути серйозних ускладнень.

Зазвичай лікування включає хіміотерапію, лазерну терапію або хірургічне втручання, якщо пухлина не піддається іншим методам.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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