Печиво із речовиною, що викликає параліч, добралось до Києва: як воно виглядає

Що відомо про небезпечне печиво

"Високий вміст хімічної сполуки, яка є небезпечною для життя і здоров’я людини, особливо дитини, виявлено в румунському печиві. Ця продукція завезена в Україну і може продаватися на території Київщини", - йдеться у повідомленні одного із Telegram каналів.

Напередодні, Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області повідомило у Facebook, що у румунському печиві виявили високий вміст акриламід. Продукт виготовлений компанією Ro Star S.A., Romania. Його експортували з Польщі до України.

Оскільки це печиво може зашкодити здоров’ю людей, Держпродспоживслужба вимагає від продавців вилучити його з обігу.

Також громадян закликають повідомляти Головне управління Держпродспоживслужби за тел.: (0342) 511389, 511392 або звертатися до територіальних управлінь, у разі виявлення цього продукту у продажу.

Ось такий вигляд має упаковування небезпечного печива (фото: Telegram)

Як це печиво може нашкодити здоров'ю

Речовина акриламід проявляє сильні нейротоксичні властивості. Ознаки отруєння цією сполукою з'являються лише через тиждень.

Характерними симптомами є посилене потовиділення на руках і ногах, оніміння або навіть параліч кінцівок. У випадку контакту акриламіду з очима відбувається ураження кон'юнктиви та пошкоджується рогівка ока.

Вдихання пари або пилу цієї сполуки може призвести до серйозного ураження нервової системи.