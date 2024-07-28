Нутриціолог назвала 10 суперфудів, які очистять вашу печінку

Капустяні

Сюди відносяться капусти (від кольбарі до білої та червоної, квашеної без цукру), цвітна та броколі, брюссельська, рукола, дайкон та редис.

В таких продуктах є сірка і сульфорафан, які необхідні для фаз детоксу, виводу патологічних метаболітів та зниження хронічного запалення.

Фосфоліпіди

Лецитин необхідний для відновлення клітин печінки, пошкоджених ожирінням, інфекціями, поганою їжею та алкоголем. Це лише тваринні джерела - рідкий жовток, субпродукти, м’ясо на кістці, морепродукти.

Буряк

В овочі є бетаїн, що підчищає судини, допомагає відновлювати клітини печінки і засвоювати білок.

Можна їсти печений буряк, сирий або іноді фреш з буряком, грейпфрут та селерою після їжі.

Продукти з кислим смаком

До таких продуктів нутриціолог віднесла лимони, лайми та яблучний оцет. Їх особливо треба додавати в їжу з білком.

Трави та спеції з гірким смаком

Імбир, рукола, кінза, куркума, кумін, фенхель, м’ята, хрін, редька, зелена цибуля, петрушка та кріп - все це трави та спеції з гірким смаком.

Часник

Він вважається природним антибіотиком та регулятором цукрового навантаження. Містить антиоксидант глутатіон.

Регулярне вживання часнику може допомогти поліпшити здоров'я печінки у людей із захворюваннями печінки і навіть знизити ризик розвитку раку печінки.

Глутатіон

Глутатіон - це важливий антиоксидант, який виробляється в більшості клітин організму. До його складу входять три амінокислоти: глутамін, цистеїн і гліцин.

Печінка вміє його робити сама, але додавання завжди допомогає "виведенню сміття з тіла". Варто їсти авокадо, спаржу, картоплю та хрестоцвіті.

Оливкова олія

Нутриціолог розповіла, що оливкова олія холодного віджиму - це найкраща якість. Вона стимулює детоксикацію печінки.

Куркума

Сполуки куркуми, на чолі з куркуміном, зменшують запалення печінки, покращуючи її функцію та запобігаючи подальшому пошкодженню.

Куркумін покращує роботу печінки, збільшуючи вироблення детоксикаційних ферментів, підтримуючи чистоту кровотоку та покращуючи обмін поживних речовин.

Ферментовані овочі

Це органічні кислоти, аутоферменти та пробіотики. До цієї категорії належать квашені овочі, комбуча та рослинні йогурти без цукру.