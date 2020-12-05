Печальная картина: дерматологи шокировали последствиями для кожи после самоизоляции

Дерматологи советуют на карантине чаще проветривать помещение (иллюстративное фото: pixabay.com)

Из-за пандемии коронавируса люди больше времени находятся дома, идут на самоизоляцию после заражения, но это может отрицательно повлиять на внешность. Сильнее всего страдает состояние кожи от многочасовой работы в помещении. Прежде всего, может возникнуть покраснение, шелушение кожных покровов, появляются морщины.

Об этом пишет Allure.

Как объяснил нью-йоркский дерматолог Райан Тернер, на качество кожи влияет сухой воздух в помещении. Кроме того, длительное пребывание дома может привести к нарушению защитного барьера кожи, к высыпаниям и акне, которые возникают из-за безвылазного постельного режима. Специалист объясняет, что на белье скапливаются жир, омертвевшие частицы кожи и бактерии, которые провоцируют появление фолликулов по всему телу.

Поэтому рекомендуется, прежде всего, ставить дома очистители воздуха и чаще менять постельное белье.

Также дерматолог добавляет, что находясь дома, люди не уделяют должного внимания своему внешнему виду, забывая пользоваться увлажняющими кремами и средствами, содержащими SPF. В результате, если перестать регулярно пользоваться уходовой косметикой, также могут появиться высыпания.

А дерматолог Одри Кунин предупредила, что многочасовая работа дома за компьютером может стать причиной появления морщин и дряблости кожи.

"Синий свет, излучаемый экранами гаджетов, и дневной свет, который проникает через окна, могут вызвать видимые изменения кожи, в частности, покраснение и пигментацию", - пояснила она.

Напомним, что ранее нутрициолог Лачина Джанкулиева рассказала, как избежать сухости кожи в холодное время года.

Также сообщалось, что специалисты дали важные рекомендации о уходе за кожей рук во время холодов и мороза.