Павелко и Суркисы устроили драку на стадионе: детали инцидента

Во время матча Украина - Португалия на НСК "Олимпийский" в Киеве 14 октября в рамках отборочного матча Евро-2020, который закончился победой желто-синих со счетом 2:1, произошел конфликт между председателем Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко и президентом "Динамо" Игорем Суркисом и его братом, депутатом партии "Оппозиционный блок за жизнь" Григорием. Об этом передает портал "Футбол 24" со ссылкой на непосредственного свидетеля инцидента.

Сообщается, что политик получил пощечину от Павелко после того, как сам спровоцировал инцидент.

Матч Украина - Португалия (Фото: ffu.ua)

К рукоприкладству привело то, что Григорий Суркис, у которого было свое ложе на трибуне, без приглашения пришел к президентскому, где находились украинские моряки и другие бывшие пленники Кремя, в сентябре освобожденные в рамках большого обмена. Они возмутились действиями нардепа данной политсилы и пропросили председателя УАФ выгнать политика - а иначе сами уйдут.

"Потому что это уже перебор - только месяц назад вернуться из плена и сидеть здесь, в одной ложе с прокремлевским депутатом", - рассказал источник.

После этого Павелко обратился к Суркису с просьбой идти в свое ложе, но тот не желал уходить, и в результате произошла драка.

Григорий Суркис (Фото: УНИАН)

Также сообщается, что Григорий Суркис на следующий день после конфликта был участником заседания комитета по вопросам молодежи и спорта, где рассматривался инцидент с председателем УАФ.

Отметим, что издание Prosports.kz со ссылкой на главу профсоюза футболистов Олега Печорного пишет иную версию инцидента. По его рассказу якобы Павелко, находясь в нетрезвом состоянии, стал приставать к "уважаемым людям" братьям Суркисам и бывшему премьеру Валерию Пустовойтенко.

"Зачем-то попытался их выгнать из VIP-ложи, но получил достойный ответ в мо*ду. Но Павелко не успокоился и вернулся продолжить разборки вместе с криминальным авторитетом по кличке "Нарик", говорится в материале.

Андрей Павелко (Фото: ffu.ua)

Полицейские остановили потасовку, и согласно информации издания, Павелко после этого звонил президенту Владимиру Зеленскому и объяснял ситуацию.

"Теперь наверняка эту неприятную историю замнут. Но вот Игорь с Григорием Суркисы вряд ли просто так все забудут", - сказал Печорный.