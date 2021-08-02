Павел Зибров "наехал" на "Интер" из-за русского языка: моему возмущению нет предела!

По словам исполнителя, ему не хватает слов на украинском языке, чтобы выразить свое негодование.

"Переключал телевизионные каналы и случайно попал на рекламу концерта Олега Винника на канале Интер, который, кстати, с удовольствием буду смотреть, но... Вернемся к рекламе, которая звучала из уст Олега на украинском языке и также бегущая строка и его прямая речь. И тут кадром голос диктора все это переводит на русский язык", - рассказал об увиденном Зибров.

Он сообщил, что, во-первых, "Интер" нарушает закон об украинском языке, который начал действовать с 16 июля и предполагает, что на национальных каналах вещание должно быть только на государственном языке. А, во-вторых, перед Днем независимости Украины - это недопустимо.

"И мне интересно спросить у генерального продюсера телеканала "Интер" госпожи Безлюдной, которая мне кажется просто не уважает законы Украины. Скажите, пожалуйста, граждане Украины не понимают украинский язык, или этот концерт будет транслироваться в Воронеже, или Ростове ????" - обратился Зибров.

Кроме того, Зибров обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой проверить рекламные ролики.

В комментариях у певца украинцы отреагировали на его пост.