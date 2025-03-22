Пауза у сексі затягнулася. Як поговорити з партнером про це так, щоб не образити?

Буває, що секс у стосунках зникає. Спочатку - через втому, стрес або побутові справи. Потім звикаєш без нього. І ось минають тижні, місяці… А говорити про це якось ніяково. Як поговорити з партнером так, щоб не було образ?

Про це розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Як підкреслює експерт, з одного боку, проблема є, і мовчати - не вихід. З іншого - хочеться підняти тему так, щоб не образити партнера і не отримати у відповідь щось на кшталт: "Тобі тільки це й треба?"

Як правильно поговорити про це?

Спочатку розберіться у причинах

Сексуальні паузи можуть виникати з різних причин:

Фізичні: втома, проблеми зі здоров’ям, гормональні зміни.

Психологічні: стрес, образи, невирішені конфлікти.

Емоційні: ви стали більше друзями, ніж коханцями.

Рутина: коли все відбувається за звичним сценарієм, може просто зникнути бажання.

Якщо розумітимете, у чому справа, буде легше говорити.

Виберіть правильний момент

Не варто починати розмову між справою або під час сварки. Краще, коли ви обоє у спокійному стані, без напруги.

Говоріть від себе, а не звинувачуйте

"Не "Чому ти мене більше не хочеш?!", а "Я сумую за нашою близькістю". Не "Мені набридло чекати!", а "Я хочу, щоб між нами знову була пристрасть", - радить сексолог.

Запитайте партнера, що він/вона відчуває

Можливо, у другої половини є свої переживання, і він/вона теж не знає, як про це говорити. Дайте простір для відповіді, вислухайте.

Запропонуйте щось нове

Іноді паузи затягуються через те, що секс став передбачуваним. Можливо, варто додати більше гри, експериментів, відкритого діалогу про бажання?

Пам’ятайте: секс - це про двох

"Якщо хтось не хоче чи не готовий - тиснути не варто. Але й залишати все як є - теж. Головне - знайти компроміс, який буде комфортним для обох. Розмова про секс не повинна бути незручною. Головне - чесність, повага і бажання зробити стосунки ще кращими", - резюмує Віталій Курсік.

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