UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пациенты вредят своему здоровью: врач отреагировала на продажу антибиотиков по рецепту

Фото: Антибиотики в Украине можно будет купить только по рецепту (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

С 1 августа купить антибиотики в Украине можно будет только по электронному рецепту. Получить его можно как в государственных, так и в частных больницах. Врач Виктория Ганджа считает такое решение правительства правильным, ведь отпуск лекарства без рецепта вредил сами пациентам.

Об этом она написала в своем Instagram.

Медик еще раз напомнила, что у нас в стране лекарства есть рецептурные и безрецептурные. И это отмечено в каждой инструкции и по большому счету в государстве ничего не изменилось. Но пациенты и врачи совсем забыли об этом.

Виктория отметила, что это все было по рецепту и раньше.

"Только врач должен был его выписать, вы принести в аптеку, показать, а так как провизор или фармацевт не должен их забирать и хранить, то вы показали и унесли с собой. А провизор вам отпустил товар. Как-то так. И это все лекарство, и не только антибиотик (ну кроме красного бланка и безрецептурных). Но зачем это аптекам, если они должны заработать", - написала Виктория.

По словам врача, как-то так постепенно провизор, фармацевт превратился в "отпускайла" и "продавца". Профессия провизора изменилась и обесценилась.

Почему антибиотики без рецепта это плохо?

  • Пациенты вредят своему здоровью, не имея достаточных знаний, чтобы оценить необходимость в применении антибактериальных лекарств и противопоказания к применению антибактериальных препаратов. Это, в свою очередь, приводит к резистентности микроорганизмов к действию антибактериальных средств.
  • ВОЗ объявила антибиотикорезистентность - одной из основных угроз человечеству. И так это и есть. Ибо посев с того, что мы сеем - нечувствительный к средствам.

"Оговорюсь сразу, что врачи тоже свою лепту внесли, потому что до сих пор на вирусняк "на всякий случай" выписывают антибиотик. И на каждый чих и пук. Поэтому нужно ставить точку", - высказала свое мнение врач.

Как мы писали ранее, врач разнесла дорогие лекарства, которые массово выписывают в поликлиниках.

Ранее врачи рассказали про натуральные антибиотики, которые можно давать детям.

Читайте РБК-Украина в Google News
антибиотики