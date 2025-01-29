Пацієнт 14 років отримував непотрібну хімієтерапію: як так вийшло і у якому він стані

У містечку Ковентрі розгорівся скандал в University Hospital й Ворікширський фонд NHS Trust (UHCW) почав термінову перевірку.

Лікар призначив пацієнтові темозоломід, який використовується для лікування агресивної форми пухлини мозку - гліобластоми. Лише 2% пацієнтів з цим видом пухлини живуть довше 10 років.

Згідно з рекомендаціями Національної служби охорони здоров'я, цей вид хімієтерапії не слід використовувати довше шести місяців. Але нещасному пацієнтові його давали протягом 168 місяців.

Представники пацієнта кажуть, що тривале використання темозоломіду створює ризик серйозних ускладнень, включно з вторинним раком, хронічними захворюваннями печінки та посиленням страху смерті.

Чоловік, який спочатку лікувався від пухлини головну мозку, розповів про численні побічні ефекти. Під час лікування він мав постійну втому, біль у суглобах, проблеми з травленням, виразки в ротовій порожнині та нудоту.

Про помилкове лікування хімієтерапії стало відомо випадково. Лікар Ян Браун, який займався пацієнтом, пішов на пенсію, а новий лікар розібрався з призначеннями та виявив, що чотиритижневі цикли хімієтерапії були зайвими.

Адвокати пацієнта наголошують, що така тривала терапія серйозно підірвала стан його здоров'я, негативно вплинула на якість життя та створила труднощі в кар'єрному та особистому житті.

Крім того, з'ясувалося, що у Ковентрі було ще 12 подібних випадків і за словами адвокатів - це лише "верхівка айсберга".

У листі до батьків пацієнта від виконавчого директора UHCW Яна Харді визнається, що лікування, яке проходив їхній син, "не ґрунтується на доказах".

"Я не можу уявити, який вплив це справило на нього. Я хочу вибачитися від імені трасту за те, що ваш син пройшов непотрібне лікування", - написав Харді.

Справа лікаря була передана до Генеральної медичної ради, і зараз на нього накладено обмеження щодо його медичної практики, призначення терапії - до завершення розслідування.

В UHCW наголошують, що справа зараз ретельно розглядається, щоб визначити подальші кроки. Від коментарів у трасті зараз утримуються.

Зараз поданий колективний позов, оскільки є ще пацієнти, які постраждали через некомпетентне призначення препаратів хімієтерапії. До позову доєдналося ще шість пацієнтів, які отримали довготривале і непотрібне лікування.