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Пассажиры толкали электричку к точке напряжения: видео о непобедимости украинцев

Коллаж РБК-Украина: пассажиры электрички толкали 6 вагонов к точке напряжения
Автор: Светлана Мащенко

Пассажиры электрички протолкали шесть вагонов к точке напряжения из-за сорванного стоп-крана.

В Укрзализныце показали видео, которое свидетельствует, что наша нация непобедима.

"Непобедимая нация! Даже если в электричке сорвали стоп-кран и остановились в точке без напряжения, наши пассажиры сами дотолкают 6 вагонов (!) 25 метров до нужной точки", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что, конечно, восхищаются такой силой "украинских рук", однако все же просят на будущее не конкурировать со вспомогательным локомотивом, потому что такие упражнения довольно опасны.

В комментариях кое-кто из подписчиков пишет, что Укрзализныця должна за такие накладки вернуть средства. А некоторые отмечают, что "хорошо, хоть не на подъеме остановился поезд".

Ранее мы писали, что Укрзализныця подложила пассажиру "зайца" в отсек для чемоданов.

Также сообщалось, что Укрзализныця возобновила продажу железнодорожных билетов через Приват24.

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Укрзализныця