Пассажиры толкали электричку к точке напряжения: видео о непобедимости украинцев

"Непобедимая нация! Даже если в электричке сорвали стоп-кран и остановились в точке без напряжения, наши пассажиры сами дотолкают 6 вагонов (!) 25 метров до нужной точки", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что, конечно, восхищаются такой силой "украинских рук", однако все же просят на будущее не конкурировать со вспомогательным локомотивом, потому что такие упражнения довольно опасны.

В комментариях кое-кто из подписчиков пишет, что Укрзализныця должна за такие накладки вернуть средства. А некоторые отмечают, что "хорошо, хоть не на подъеме остановился поезд".