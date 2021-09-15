Пассажир разнес "комфорт" в вагонах Укрзализныци: "сиденья просижены до гвоздей" (фото)

Пассажир "Укрзализныци", который ехал из Херсона во Львов, пожаловался на условия в вагоне. В частности, он говорит, что вагон старый и очень грязный.
Об этом в Instagrami написал пользователь "sazonov.84"
По его словам, в поезде дышать было нечем, а из сидений торчали гвозди.
"Путешествуй как король. Вагоны ну точно мои ровесники, все старое и грязное. Тепловоз просто древний (72-го года выпуска), коптит, в вагоне дышать нечем. Сиденья просижены до жесткости алмазов, причем периодически из этих алмазов торчат маленькие коварные гвоздики, которые легко сделают из ваших брюк модные хипстерские траузеры", - написал пассажир.
Также он добавил, что альтернативы, как добраться, у украинца не было.
"Впрочем, заткнем уши кусочками пены, что торчит вдоволь из старых оконных рам и не будем спорить", – пожаловался пассажир.
Уже несколько лет "Укрзализныця" находится в кризисном состоянии из-за неэффективной работы топменеджмента и высокого уровня коррупции. По итогам 2020 года "Укрзализныця" получила почти 12 млрд грн убытков и оказалась на грани дефолта. Как говорят эксперты, инфраструктура "Укрзализныци" должна быть модернизирована.
В комментариях пользователи шокированы от условий в поездах "Укрзализныци".
Ранее мы сообщали, что в Сети высмеяли "креатив" работников Укрзализныци. В частности, люстру к потолку прилепили медицинским пластырем от мозолей.
Также мы писали, что в вагоне Укрзализныци нашли уникальный "адский" туалет.