Пассажир разнес "комфорт" в вагонах Укрзализныци: "сиденья просижены до гвоздей" (фото)

По его словам, в поезде дышать было нечем, а из сидений торчали гвозди.

"Путешествуй как король. Вагоны ну точно мои ровесники, все старое и грязное. Тепловоз просто древний (72-го года выпуска), коптит, в вагоне дышать нечем. Сиденья просижены до жесткости алмазов, причем периодически из этих алмазов торчат маленькие коварные гвоздики, которые легко сделают из ваших брюк модные хипстерские траузеры", - написал пассажир.

Также он добавил, что альтернативы, как добраться, у украинца не было.

"Впрочем, заткнем уши кусочками пены, что торчит вдоволь из старых оконных рам и не будем спорить", – пожаловался пассажир.

Уже несколько лет "Укрзализныця" находится в кризисном состоянии из-за неэффективной работы топменеджмента и высокого уровня коррупции. По итогам 2020 года "Укрзализныця" получила почти 12 млрд грн убытков и оказалась на грани дефолта. Как говорят эксперты, инфраструктура "Укрзализныци" должна быть модернизирована.

В комментариях пользователи шокированы от условий в поездах "Укрзализныци".