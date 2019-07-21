Парубий публично оконфузился на избирательном участке: все подробности

На выборах в Верховную Раду Украины уже проголосовали самые известные политики, среди которых и Андрей Парубий. Спикер парламента, который идет на выборы по списку партии "Европейская солидарность", попал в неловкое положение на избирательном участке из-за того, что приехал на голосование без удостоверения личности. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Депутат вспомнил о забытом паспорте уже на избирательном участке. Как оказалось, он забыл его дома и главе парламента пришлось ждать, пока документ привезет помощник. Только после этого Андрей Парубий смог проголосовать.

"Да, я забыл паспорт", - ответил он журналисту.

Спикеру парламента пришлось постоять в очереди, пока бюллетени для голосования получали другие избиратели.

Выборы в Раду 2019 – Парубий попал в курьезную ситуацию на избирательном участке (фото: РБК-Украина)

Парубий предположил, что первое заседание нового парламента может состояться в конце августа - начале сентября.

По его словам, после оглашения результатов выборов он инициирует создание рабочих групп, которые будут решать вопросы количества комитетов новой Рады и рассадки депутатов в сессионном зале.

Парубий прокомментировал итоги выборов по мажоритарке.

"Во многих округах в Западной Украине, к примеру, фавориты идут плечо в плечо, разгромных побед, как на предыдущих выборах, я не ожидаю", - сказал он.

Стоит отметить, что экс-президент Украины Петр Порошенко уже отдал голос на парламентских выборах.

Также мы писали, как голосовал Гарант Украины Владимир Зеленский. Добавим, что на избирательном участке прошел неофициальный брифинг, на котором Президент ответил на волнующие граждан вопросы.