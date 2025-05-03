Пару шокувала погрозлива записка у новому домі: що там було?

Знахідка, що лоскоче нерви

Почалося все із простого - в Сіетлі Аніта Рейнієр та її чоловік вирішили повісити шафку. Поки Аніта уважно оглядала конструкцію знизу, вона раптом закричала: "Що за чортівня?!". І не дарма - у самому кутку, акуратно захована, лежала записка. На ній був напис: "Не дивись під підлогу".

А на звороті - загадкові цифри, зміст яких залишився незрозумілим. Подружжя відчуло, як по спині пробіг холодок - то був явно не привітальний лист від попереднього власника.

Записка с написом "Не дивись під підлогу" (фото: Reddit)

Reddit-коментатори йдуть у бій

Аніта поділилася знахідкою на Reddit, сподіваючись отримати пояснення або хоча б підтримку. Коментарі посипалися одразу: хтось припускав, що це просто розіграш.

Один користувач зізнався, що сам залишав дивні записки в будинку, який продавав - "для ефекту". Інший розповів, як його чоловік залишив іграшкових динозаврів біля люка на горище - просто для майбутніх мешканців.

Дехто ж навпаки, радив поставитися до записки серйозно. Мовляв, краще перевірити підлогу - раптом під нею щось більше, ніж просто жарт?

Таємничі цифри на звороті записки (фото: Reddit)

Що ж було під підлогою?

Хоч більшість користувачів схилялися до думки, що це банальний тролінг, деякі коментатори налякали пару ще більше.

Один порадив постукати по підлозі - різний звук може свідчити про приховану порожнину. Інший запевнив, що якщо вже шукати, то саме під тією шафкою. А третій згадав, що схожі цифри можуть бути номером бібліотечної картки або навіть шифром.

Аніта з чоловіком поки не наважилися заглядати під підлогу, але явно не залишили цю думку. Бо хто знає - може, цей старий будинок і справді зберігає якусь дивовижну таємницю?