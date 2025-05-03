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Пару шокувала погрозлива записка у новому домі: що там було?

Дивна записка, знайдена у новому будинку (фото: Reddit) 
Автор: Фелікс Коркін

Переїзд у новий будинок - не тільки нові плани, а ще й несподівані сюрпризи. Подружжя тільки почало освоюватися у своєму новому гніздечку, коли звичайна домашня справа обернулася на справжню містичну головоломку.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Tyla розповідає про загадкову знахідку, яка виявилася у звичайному домі.

Знахідка, що лоскоче нерви

Почалося все із простого - в Сіетлі Аніта Рейнієр та її чоловік вирішили повісити шафку. Поки Аніта уважно оглядала конструкцію знизу, вона раптом закричала: "Що за чортівня?!". І не дарма - у самому кутку, акуратно захована, лежала записка. На ній був напис: "Не дивись під підлогу". 

А на звороті - загадкові цифри, зміст яких залишився незрозумілим. Подружжя відчуло, як по спині пробіг холодок - то був явно не привітальний лист від попереднього власника.
Записка с написом "Не дивись під підлогу" (фото: Reddit)

Reddit-коментатори йдуть у бій

Аніта поділилася знахідкою на Reddit, сподіваючись отримати пояснення або хоча б підтримку. Коментарі посипалися одразу: хтось припускав, що це просто розіграш. 

Один користувач зізнався, що сам залишав дивні записки в будинку, який продавав - "для ефекту". Інший розповів, як його чоловік залишив іграшкових динозаврів біля люка на горище - просто для майбутніх мешканців. 

Дехто ж навпаки, радив поставитися до записки серйозно. Мовляв, краще перевірити підлогу - раптом під нею щось більше, ніж просто жарт?
Таємничі цифри на звороті записки (фото: Reddit) 

Що ж було під підлогою?

Хоч більшість користувачів схилялися до думки, що це банальний тролінг, деякі коментатори налякали пару ще більше. 

Один порадив постукати по підлозі - різний звук може свідчити про приховану порожнину. Інший запевнив, що якщо вже шукати, то саме під тією шафкою. А третій згадав, що схожі цифри можуть бути номером бібліотечної картки або навіть шифром. 

Аніта з чоловіком поки не наважилися заглядати під підлогу, але явно не залишили цю думку. Бо хто знає - може, цей старий будинок і справді зберігає якусь дивовижну таємницю?

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