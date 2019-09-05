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Партнер TAYANNA в Танцах со звездами 2019 сделал откровенное признание

STYLERПерсоны    05.09.2019 - 18:18
Партнер TAYANNA в Танцах со звездами 2019 сделал откровенное признание
Фото: Игорь Кузьменко и TAYANNA (facebook.com tanci1plus1)

Звездный дуэт просуществовал совсем недолго

Партнер певицы TAYANNA в Танцах со звездами 2019 Игорь Кузьменко рассказал, как развивались события в шоу и, почему их танцевальная пара с артисткой не выиграла в передаче. Как известно, дуэт Кузьменко с Татьяной Решетняк (настоящее имя певицы) просуществовал всего два эфира. Откровенное признание бывший участник проекта сделал в интервью "Фактам".

Кузьменко поделился, что сейчас страсти уляглись и он совсем не обижается на судей проекта, хотя признается, что было немного неприятно уйти так рано.

"Мы с TAYANNA долго тренировались, готовились, были планы на дальнейшие танцы. Я научил ее неплохо двигаться, причем не только в одном стиле, она уже знала несколько стилей на дальнейшие эфиры. Конечно, было обидно уйти так рано", - сказал Кузьменко.

Партнер TAYANNA в Танцах со звездами 2019 сделал откровенное признаниеФото: Игорь Кузьменко танцевал с певицей румбу (Facebook)

Танцор рассказал, что с артисткой они усердно тренировались, она очень способная и целеустремленная, но, к сожалению, успех зависел не только от них. Из-за усердных и постоянных тренировок у Татьяны сломалось ребро, но она все равно продолжала танцевать. Потом боль стала настолько сильной, что танцевать было невозможно.

Кузьменко считает, что судьи были предвзяты и оценили номер певицы, как профессиональной танцовщицы, а не начинающей.

Партнер TAYANNA в Танцах со звездами 2019 сделал откровенное признаниеФото: Игорь Кузьменко и Татьяна Решетняк (Facebook)

"У меня такое ощущение, что мою партнершу судили не как звезду с поломанным ребром, а как профессиональную танцовщицу. Судя по результатам других участников, их не так предвзято оценивали, как нас", - рассказал Игорь.

Как известно, Кузьменко отказался от права сказать последнее слово, так как очень переживал за певицу, как она воспримет поражение и уход.

"И первая мысль была лишь о том, как она воспримет, узнав, что мы уходим. Говорить какие-то слова не было никакого желания", - вспоминает бывший участник.

Как мы ранее писали, Анна Ризатдинова удивила необычной репетицией к Танцы со звездами 2019.

Напомним, ранее Олег Винник сделал Ризатдиновой заманчивое предложение на Танцах со звездами.

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