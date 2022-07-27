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В парке Мелитополя нашли тело замученной девочки. Оккупанты пытались "замять" убийство

Фото: российские военные в оккупированном Мелитополе (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Мелитополе, временно захваченном российскими оккупантами, местные жители обнаружили останки 13-летней девочки, которая пропала без вести в начале месяца. Тело убитого ребенка было закопано в городском парке на площадке для выгула животных.

Об этом 27 июля передает РИА "Мелитополь".

Жуткую находку сделал мужчина, который на территории парка выгуливал свою собаку. Животное вырыло в земле руку девочки и принесло хозяину.

Мелитопольцы на месте происшествия вызвали представителей "полиции" оккупационной администрации.

По данным журналистов, речь может идти о 13-летней Софии Ставицкой, которая 3 июля вышла из своего дома в микрорайоне и с тех пор о девочке не было ничего известно - родители дозвониться не могли, так как захватчики отключили связь.

Об исчезновении 13-летней Софии Ставицкой в Мелитополе стало известно 3 июля (фото: ria-m.tv)

"Как рассказали близкие семьи погибшей девочки, перед смертью ее изнасиловали и избили. На трупе сохранились телесные повреждения", - говорится в публикации.

Родственники ребенка также сообщили, что оккупанты пытались скрыть от общественности информацию о чудовищном ЧП - "настоятельно рекомендовали" не предавать огласке произошедшее. В прессе обращают внимание, что такие намерения "замять" дело могут свидетельствовать о причастии рашистов к преступлению.

Так, жителей Мелитополя призывают уделять безопасности детей-подростков особое внимание, помнить о многочисленных фактах зверств российских военных, жертвами которых становятся мирные граждане любого возраста.

Напомним, ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека рассказала о сексуальных преступлениях российских оккупантов, жертвами которых становятся, в том числе, и маленькие дети.

Также мы писали, что на днях в Мелитополе оккупанты на грузовике переехали автомобиль с гражданскими и ребенком.

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