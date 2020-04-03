В Париже умер молодой украинец: у него подозревают коронавирус

Коронавирус в Украине поразил уже более 900 человек, а по данным на 3 апреля количество зараженных пересекло отметку в один миллион человек. Стало известно о смерти молодого украинца, который нелегально находился во Франции. Там по последним данным, от коронавируса за сутки погибло более тысячи человек.

Как сообщает тернопольское издание Lypa.com.ua, погибший украинец был родом из Тернополя и во Франции находился на заработках. Молодой человек работал нелегально на заработках и не имел медицинской страховки. На данный момент не установлено, что стало причиной его внезапной смерти, но медики подозревают, что его убил COVID-2019. Тело украинца забрали во французский санэпидемиологический институт, чтобы установить точную причину смерти украинца.

Погибшего звали Владимир Гринчишин, на родине у него остались дочка Анастасия и жена Наталья, которая находится в ожидании второго малыша.

Родственники и друзья Владимира пытаются организовать репатриации тела в Украину, чтобы похоронить его дома. Однако, если у украинца подтвердится смерть от коронавируса, то скорее всего тело предадут кремации во Франции.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинец, который вернулся из Италии, побоялся заразить свою семью и ушел на самоизоляцию на берег реки. Мужчина работал в службе доставки грузов и посещал Ломбардию, когда там уже были тысячи зараженных.