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Парень из Одессы рассказал правду о коронавирусе: мама умерла от COVID, в похоронные бюро - очереди

Автор: Людмила Жукова

В Одессе от коронавируса умирают многие люди, большинство из них невакцинированные.

Об этом рассказали в одном из Telegram-каналов Одессы.

В похоронном бюро Одессы - огромная очередь. В день агентство хоронит 67 человек умерших от коронавируса.

Грустной историей о своей семье рассказал молодой одессит.

"В субботу родителей забрала скорая. Их возили по больницам, чтобы, хоть где-то найти место для лечения, чудом нашли в 5-й больнице. Оказалось, что поражение легких у папы 35%. У мамы уже 75%. Были без вакцин. Сегодня мамы не стало", - написал парень.

Молодой человек отметил, что сам прошел весь курс вакцинации.

"Пока я оформлял документы мамы, выкатили 4-х в морг. Может эта история даст понять о серьезности проблемы. Знаю, что есть непробиваемые люди, но если хоть одному эта история спасет жизнь, уже будет хорошо!" - говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки зафиксировали антирекорд смертей - 734 случая.

Как мы ранее писали, Голубовская объяснила, кому точно нужна третья доза вакцины от COVID.

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