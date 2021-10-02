UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Парень Аlyona Аlyona зачитал рэп на телевидении: "я играю п**юном" (видео)

Автор: Тетяна Самарук

Начинающий рэпер YOXDEN, который встречается с известной украинской рэпершей Alyona Alyona зачитал романтический рэп и рассказал, почему он читает стихи в сети другим девушкам.

Об этом он заявил в программе "Разоблачение.Послесловие" с Анной Свиридовой на телеканале LIVE.

Так, по просьбе телеведущей парень зачитал несколько своих стихов.

"Ты затронула струны моей души - на сердце прыщи. Ты мне больше не пиши. Я тебе не являюсь, будешь слушать мой автоответчик", - зачитал рэпер.

В ответ светская львица Светлана Вольнова назвала его "почти Моргенштерном".

Парень Alyona-Alyona зачитал рэп на телевидении (novyny.live)

Кроме того, он открыто в соцсетях признается в любви другим девушкам. Также показали клип рэпера, где он читает стихи другие девушке Виктории. YOXDEN признался, что это его соседка с нижнего этажа.

"Я играю п***юном. Ну это же сценический образ. Вот и я переехал на квартиру и так познакомился с соседями", - заявил он.

Ранее мы сообщали, что Аlyona Аlyona сделала заявление о своем отношении к спорту.

Также мы писали, что худела Аlyona Аlyona показала фигуру в купальнике.

Читайте РБК-Украина в Google News
певецАlyona Аlyona