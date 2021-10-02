Парень Аlyona Аlyona зачитал рэп на телевидении: "я играю п**юном" (видео)

Так, по просьбе телеведущей парень зачитал несколько своих стихов.

"Ты затронула струны моей души - на сердце прыщи. Ты мне больше не пиши. Я тебе не являюсь, будешь слушать мой автоответчик", - зачитал рэпер.

В ответ светская львица Светлана Вольнова назвала его "почти Моргенштерном".

Парень Alyona-Alyona зачитал рэп на телевидении (novyny.live)

Кроме того, он открыто в соцсетях признается в любви другим девушкам. Также показали клип рэпера, где он читает стихи другие девушке Виктории. YOXDEN признался, что это его соседка с нижнего этажа.

"Я играю п***юном. Ну это же сценический образ. Вот и я переехал на квартиру и так познакомился с соседями", - заявил он.