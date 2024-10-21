"Паразитує": блогерка Монро рознесла Поплавського (відео)

Епатажна блогерка Монро, яка раніше була відома як травесті-діва, висловилася про співака Михайла Поплавського. Зокрема, "дісталося" ще й Київському національному університету культури і мистецтв (КНУКіМ), президентом якого вже багато років є виконавець пісні "Юний орел".

"Зараз це буде звучати дискримінаційно і хайпово... Київський інститут культури не має відношення до культури. Ну, окей, під керівництвом Поплавського він мало має відношення до культури. Я би назвала його Інститут шоу-бізнесу", - заявила блогерка, коли почала говорити про артиста та його ректорство.

За словами Монро, їй важко назвати творчість Поплавського сучасним та актуальним. До того ж вона пригадала про виступи й кліпи артиста, який часто залучає до цього молодих акторок.

"Те, що робить Поплавський, це називається навіть не "шароварщиною". Його поведінка, його оці творчі напрацювання, вони мають відношення до дискримінації, дискредитації культури. Оці виступи з дівчатами, оце постійне акцентування на жінці. Я не кажу про нього, окей, він шоумен. Але це шоу не відповідає сучасним контекстам", - зазначила блогерка.

"Воно зовсім не в контексті. Умовно в "нульових", коли ми не знали, що таке бодіпозитив і коли жінка була сексуальним об'єктом, і тільки так можна було пробитися, це ще було нормою", - додала вона.

Монро висловилася про Поплавського (скріншот)

Монро нагадала, що нині тенденції змінилися. І сучасна культура, після всіх скандалів, вже не зображає жінку виключно як секс-об'єкт.

"Безумовно, жінка має право і на декольте, і на губи, і на оце от все розкішество. Але коли на цьому паразитує чоловік дорослий, дуже дорослий, це виглядає, м'яко кажучи, крінжово. Я мовчу про його творчість, пісні, кліпи, про все, що відбувається в нього в інституті. І ще він використовує своїх студентів для створення свого бренду!" - зазначила Монро.

"Я не раз бачила на його концертах величезну кількість студентів, яких заганяють туди. Можливо, їм подобається це все. Але мені здається, що це все використання адмінресурсу... Я вже можу собі дозволити сказати, що творчість Поплавського - це крінж", - резюмувала вона.