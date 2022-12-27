Паразитичні поцілунки: чому традиція цілуватися під омелою насправді небезпечна

Чому поцілунки під омелою шкідливі

Не сюрприз, що омела - це насправді напівпаразит, який атакує живі дерева. Форадендрон, рід омели, який часто використовують для прикраси дверей, влучно перекладається з грецької як "злодій дерева".

Омела походить від сандалового дерева, але з ним не має майже нічого спільного. У той час як сандалове дерево занурює своє коріння в коріння інших дерев для харчування, омела паразитує, проникаючи в гілки дерев.

У процесі еволюції омела "навчилася" виробляти липкі ягоди, які їдять птахи - до 100 ягід на день. Крилаті споживають це насіння та з послідом розносять світом, таким чином розширюючи географію паразита.

Ягоди білої омели (фото: pagan.com.ua)

Рослина може бути токсичною для людей і домашніх тварин, хоча садівники кажуть, що невелика кількість у добре доглянутих садах не повинна викликати занепокоєння.

Ті речовини, які вона виділяє в дерево, де паразитує, можуть викидатися і в повітря. Відповідно всі, хто стоять під її пагонами, вдихають ці токсичні запахи. Проте разом із цим вчені переконують, що омела може приносити й користь.

Рослина може покращувати процес фотосинтезу. У багатьох екосистемах її квіти є нектаром для медоносних бджіл і рослиною-хазяїном для гусениць. А пошкоджені дерева створюють з омели гніздові порожнини для птахів, кажанів, комах і навіть дрібних ссавців.

Так виглядає паразитування омели на деревах (фото: poradumo.com.ua)

Білки, як і птахи, також з'їдять ягоди, а олені та дикобрази - саму рослину. Густе листя омели є бажаною тінню для багатьох видів тварин, особливо в посушливих регіонах.

Тож певною мірою біла омела приносить користь навколишньому середовищу, проте цілуватися все ж краще за згодою обох сторін, а не під впливом рослин.