Паразитичні поцілунки: чому традиція цілуватися під омелою насправді небезпечна

Проте вчені переконані, що така забавка може бути досить небезпечною через властивості самої омели.

В Англії існує різдвяна традиція поцілунків під омелою. Через це рослину ще називають "гілкою поцілунків", адже особу, яка стоїть під нею дозволялося цілувати абсолютно всім охочим.

Чому поцілунки під омелою шкідливі

Не сюрприз, що омела - це насправді напівпаразит, який атакує живі дерева. Форадендрон, рід омели, який часто використовують для прикраси дверей, влучно перекладається з грецької як "злодій дерева".

Омела походить від сандалового дерева, але з ним не має майже нічого спільного. У той час як сандалове дерево занурює своє коріння в коріння інших дерев для харчування, омела паразитує, проникаючи в гілки дерев.

У процесі еволюції омела "навчилася" виробляти липкі ягоди, які їдять птахи - до 100 ягід на день. Крилаті споживають це насіння та з послідом розносять світом, таким чином розширюючи географію паразита.

Ягоди білої омели (фото: pagan.com.ua)

Рослина може бути токсичною для людей і домашніх тварин, хоча садівники кажуть, що невелика кількість у добре доглянутих садах не повинна викликати занепокоєння.

Ті речовини, які вона виділяє в дерево, де паразитує, можуть викидатися і в повітря. Відповідно всі, хто стоять під її пагонами, вдихають ці токсичні запахи. Проте разом із цим вчені переконують, що омела може приносити й користь.

Рослина може покращувати процес фотосинтезу. У багатьох екосистемах її квіти є нектаром для медоносних бджіл і рослиною-хазяїном для гусениць. А пошкоджені дерева створюють з омели гніздові порожнини для птахів, кажанів, комах і навіть дрібних ссавців.

Так виглядає паразитування омели на деревах (фото: poradumo.com.ua)

Білки, як і птахи, також з'їдять ягоди, а олені та дикобрази - саму рослину. Густе листя омели є бажаною тінню для багатьох видів тварин, особливо в посушливих регіонах.

Тож певною мірою біла омела приносить користь навколишньому середовищу, проте цілуватися все ж краще за згодою обох сторін, а не під впливом рослин.