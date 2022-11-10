Паразити та важкі метали. Названо найнебезпечнішу в магазині рибу
Четвер 10 листопада 2022 09:20
Фото: Лікар назвала найнебезпечнішу рибу (РБК-Україна)
Рибу люблять багато хто з нас, але не забувайте, що в ній можуть бути паразити та важкі метали. Найбільшу небезпеку несе свіжа риба, тому готувати її треба за 60 градусів, тоді паразити через 30 секунд помирають.
Яка риба є найбільшою небезпекою розповіла гастроентеролог Алла Курилець на сторінці "Доказові батьки" у
Facebook.
Які риби найнебезпечніші для здоров'я
річкова (коропові породи): лящ, карась, короп, лінь
лосось фермерський, морський лящ, арктичний голець, тілапія, анчоус, осетрина.
В яких рибах можуть бути важкі метали:
Ртуть може бути в скумбрії, тунці, карасі, щуці, окуні.
Свинець може бути в карасі, окуні, лящі.
Антибіотики у форелі та сьомзі.
Пестициди можуть бути в коропі та щуці.
Кадмій у раках, мідіях, устрицях.
Причому чим старша риба – тим більше накопичення важких металів.
Найчистіша риба, це травоїдна, яка плавала в океані. Пам'ятайте, що ви маєте право вимагати сертифікат правильної безпеки, заморозки, приготування риби.
Як правильно вибирати рибу
Тушка має бути гладкою, щільною, еластичною. При натисканні вм'ятина має бути й одразу відновитися.
Зябра мають бути червоного кольору.
Щільно прилегла луска.
Очі не повинні бути каламутні та сухі.
На животі повинно бути жовтих ділянок, оскільки це окислені жири.
Має бути сертифікат, де вказано дату та місце вилову.