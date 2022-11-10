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Паразити та важкі метали. Названо найнебезпечнішу в магазині рибу

Фото: Лікар назвала найнебезпечнішу рибу (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Рибу люблять багато хто з нас, але не забувайте, що в ній можуть бути паразити та важкі метали. Найбільшу небезпеку несе свіжа риба, тому готувати її треба за 60 градусів, тоді паразити через 30 секунд помирають.

Яка риба є найбільшою небезпекою розповіла гастроентеролог Алла Курилець на сторінці "Доказові батьки" у Facebook.

Які риби найнебезпечніші для здоров'я

  • річкова (коропові породи): лящ, карась, короп, лінь
  • лосось фермерський, морський лящ, арктичний голець, тілапія, анчоус, осетрина.

В яких рибах можуть бути важкі метали:

  • Ртуть може бути в скумбрії, тунці, карасі, щуці, окуні.
  • Свинець може бути в карасі, окуні, лящі.
  • Антибіотики у форелі та сьомзі.
  • Пестициди можуть бути в коропі та щуці.
  • Кадмій у раках, мідіях, устрицях.
  • Причому чим старша риба – тим більше накопичення важких металів.

Найчистіша риба, це травоїдна, яка плавала в океані. Пам'ятайте, що ви маєте право вимагати сертифікат правильної безпеки, заморозки, приготування риби.

Як правильно вибирати рибу

  • Тушка має бути гладкою, щільною, еластичною. При натисканні вм'ятина має бути й одразу відновитися.
  • Зябра мають бути червоного кольору.
  • Щільно прилегла луска.
  • Очі не повинні бути каламутні та сухі.
  • На животі повинно бути жовтих ділянок, оскільки це окислені жири.
  • Має бути сертифікат, де вказано дату та місце вилову.

Раніше лікарі розповіли, що буде з організмом, якщо часто їсти рибу.

Також читайте, як визначити визначити неякісну рибу.

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