Парализованный кузнечик: Лобода рассмешила сеть нелепым танцем

Светлана Лобода опубликовала видео со своего выступления и нарвалась на критику пользователей, которым показался странным танец исполнительницы. Соответствующая запись размещена в соцсети Instagram.

Скандальная исполнительница Лобода показала ролик, где она танцует под свою песню "Суперзвезда" на одном из концертов. При этом, ее наряд настолько откровенен, что можно увидеть нижнее белье артистки.

Пользователи не смогли пройти мимо, не прокомментировав увиденное. Критики в адрес Лободы на этот раз оказалось действительно много и каждый отметил что-то свое:

Бросайтесь тапками, но это - не танец. Конвульсии какие-то... Зачем приписывать то, что не соответствует действительности?

Танец дикаря.

Жалко, что голоса совсем нет.

Если уж поешь,то не надо танцевать, у тебя это не получается хорошо.

Танец парализованного кузнечика.

Это модно, если видны трусы?

Дорогая Лобода, вы еще не устали быть звездой?

Колбасит не по-детски.

Ранее Лободу заметили с таинственным незнакомцем.

Напомним, что Лободу разнесли за безвкусицу. К тому же, костюм был великоват.

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