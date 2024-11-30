Пара безуспішно намагалась завагітніти три роки: причина спочатку всіх шокувала, а потім викликала сміх

Чоловік, який забажав залишитися анонімом, розповів історію своєї сім'ї на популярній платформі сексуальних порад Slate. Він поділився, що вже понад три роки вони намагаються з дружиною зачати дитину, але нічого не виходить.

Пара звернулася до лікаря, щоб перевірити, чи немає проблем с фертильністю у чоловіка або дружини. Однак після спілкування з медиком з'ясувалося, що проблема зовсім не у безплідді.

Перше, що порадив лікар подружжю - припинити використовувати презервативи під час сексу.

З'ясувалося, що 30-річний чоловік та його дружина походять з країни, де носіння презерватива вважалося єдиним способом уникнути хвороб, що передаються статевим шляхом. У цій країні дуже погане статеве виховання, а підліткам буквально "вбивають" в голову необхідність носити презерватив під час будь-яких сексуальних дій.

"Мабуть, лише кілька хвилин, але найдовших у моєму житті, лікар у клініці поясняв, як насправді працюють презервативи. І що ми не могли завагітніти, бо я постійно вдягав під час сексу презерватив. Я ніколи не почувався більшим ідіотом, як коли виходив від лікаря", - зізнався чоловік.

Він додав, що одружений вже майже 4 роки, з яких вже три разом з дружиною намагається завести дитину.

Його допис у мережі став вірусним і викликав шок у більшості підписників. Варто зазначити, що багато людей спиталися, чи знала про все це його дружина. Дехто почав висміювати ситуацію та навіть різко висловлюватися, що технології пішли настільки далеко, а досі існують настільки недалекі люди.

Згодом з'ясувалося, що причина допису чоловіка на тематичній платформі була зовсім інша. Коли він послухався поради лікаря, він зіштовхнувся з новою проблемою.

Як тільки чоловік припинив використовувати презервативи, у нього почалися еректильні дисфункції. Тобто, без презервативу, він не може займатися сексом з дружиною.

"Я не знаю, чи це відчуття без презервативу інакше, чи я просто схильний думати про своє величезне збентеження в кабінеті лікаря, але я не можу займатися сексом без презервативу", - пояснює чоловік.

У коментарях парі порадили звернутися до клініки безпліддя та сходити на консультацію до фахівця, щоб владнати цю нову проблему.