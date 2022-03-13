Папа, почему они хотят нас убить? Ведущий Орла и Решки рассказал про ужасы блокады под Киевом

Рассказывал сыну, что это игра

Телеведущий рассказал, что пытался превратить для сына этот кошмар в какую-то игру, сравнив это с историей, пересказанной в знаменитом фильме "Жизнь прекрасна".

"Рассказывал, что это тимбилдинг, что это нас всех сплотит, что мы станем сильнее, взрослее. Но конечно же без панических атак, без рева, мне страшно, почему они хотят нас убить, папа, я боюсь, что все мы умрем - не обошлось", - сказал ведущий.

По его словам, сын очень повзрослел за эти две недели, проведенные в оккупации. Сын начал экономить еду, воду, сладости, стал делиться с другими едой, стал поддерживать близких.

Синельников говорит, что несмотря на взрывы, они отвлекались на бытовые вещи, даже выходили на улицу.

Всего в частном доме было более десяти человек, среди которых четверо детей.

Когда было страшнее всего

По словам Синельникова, хуже всего - боевые самолеты, летающие над головой. Ему до сих пор это снится.

Он видел самолет, который выпускает ракеты в сторону дома, трескаются стекла, летит штукатурка.

Следующая жуть была, когда в дом пришли захватчики с автоматами со словами: Не волнуйтесь мы пришли с миром.

"И заходят 20 человек с автоматами. Всех садят, переписывают, обыскивают дом. Этого не передать", - рассказывает он.

Интересно, что оккупанты его узнали и даже попросили автограф. В доме было темно, поэтому для написания автографа, один из врагов навел на Женю дуло с подсветкой.

Многих людей в домах вокруг расстреляли

По его словам, если оккупантов не пускали, они выбивали дверь и всех расстреливали.

"Может быть, благодаря тому, что нас узнали, мы остались живы", - добавил он.

После победы Женя обещает поехать в родное Запорожье, чтобы помочь отстроить город.

Напомним, что несколько дней назад Евгений оставил в своем Instagram полный гнева пост о том, что он ненавидит россиян, которые закрывают глаза на то, что делает их правитель.

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