Папа перестал дышать: коронавирус убил отца известного украинского журналиста

Известный украинский журналист Айдер Муждабаев сообщил о горькой утрате. От коронавируса умер его 71-летний папа Иззет Муждабаев. Отец журналиста жил в российском городе Тамбов, где 5 лет назад умерла и мама Айдера. Папа и сын в основном переписывались, так как у пожилого мужчины были проблемы со слухом. В ночь на 28 октября его не стало.

"Папа перестал дышать в больнице, куда не мог зайти к нему никто, и это ощущение бессилия и одиночества отца перед смертью — самое страшное для меня, оно никогда меня не покинет", - поделился трагической новостью Айдер на своей Facebook-странице.

Журналист напомнил, что COVID-19 очень коварная болезнь, так как его папа был физически очень сильным, у него не было вредных привычек, он вел активный образ жизни.

"Друзья, люди, берегите своих близких, коронавирус — коварнейшая болезнь. Несмотря на возраст (почти 72 года, папа родился в 1948 году в депортации на Урале), физически он был сильным, и он был абсолютно здоров, не имел вредных привычек, занимался спортом, разве что он плохо слышал — и все. Тем не менее, эта болезнь убила его", - с горечью написал Муждабаев.

Также журналист рассказал, что его отец в последние дни был в коме на ИВЛ. Он всем сердцем надеялся на чудо, но его не произошло.

У Айдера Муждабаева умер от коронавируса отец (фото:facebook.com/ayder.muzhdabaev)

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