Папа или мама? Комаровский рассказал, кто должен говорить с ребенком об "этом"

Доктор Комаровский рассказал о том, кто из родителей должен говорить о сексе с ребенком - мама или папа, также он раскрыл некоторые нюансы подобного деликатного разговора. Данную информацию именитый педиатр разместил на своем личном сайте.

Комаровский считает, что утверждение о том, что мама должна говорить с дочерью, а папа - с сыном, неверно. Идеально, когда эти темы с ребенком обсуждают оба родителя.

Так, согласно данным исследований, проведенных в США, подростки в пять раз чаще практикуют раннюю сексуальную жизнь, если родители замалчивают подобные темы.

Комаровский рассказал о половом воспитании ребенка (фото: flickr.com)

А те дети, с которыми на тему секса разговаривает мама, вступают в половые связи в раннем возрасте - только в 2-3 раза чаще. Наименьший процент среди тех подростков, в семьях которых таким воспитанием занимаются оба родителя.

"Разумеется, лучше, чтобы о менструации рассказала детям мама, так как она на практике знает о ней. Об эрекциях, поллюциях - папа, так как он с этим сталкивается регулярно", - утверждает педиатр.

Но если же ребенок растет в неполной семье, то поговорить об "этом" может любой родитель, и это совершенно нормально.

Комаровский рассказал о половом воспитании ребенка (фото: flickr.com)

"Еще это могут сделать другие близкие взрослые - бабушка/дедушка, тетя/дядя, крестные, если они способны рассказать все грамотно и деликатно", - пишет Комаровский.

Также эксперт считает, что переводить стрелки, мол, "спроси у мамы/папы" нежелательно. Поскольку ребенок подходит ко взрослому с таким вопросом неслучайно - вероятно, у него с ним более доверительные отношения, или же он хочет в данный момент обсудить определенный деликатный вопрос именно с кем-то одним.

Комаровский рассказал о половом воспитании ребенка (фото: flickr.com)

Вдобавок, подобное отсылание ребенка к другому родителю еще более подчеркивает неудобство и табуированность темы.

"И в другой раз сын или дочь пойдут не к вам, а в интернет, к одногодкам. А к маме и папе - за советом или помощью - больше не обратятся никогда", - считает педиатр.

Но если же, к примеру, дочка спрашивает у папы о менструациях, правильным ответом будет: "Мама точно знает об этом больше, пойдем у нее спросим!", а не "иди и спроси".

К слову, ранее Евгений Комаровский разрушил миф о том, что ребенку можно навредить частым промыванием носа физраствором.

Напомним, недавно педиатр рассказал, чем опасны для детей социальные сети, и как минимизировать данный риск.

Ранее мы писали, что доктор Комаровский ответил на важный вопрос о том, может ли бешенство передаваться от зараженного человека к другому человеку.