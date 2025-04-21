Кінець світу близько. Пророцтво Малахія "ожило" після смерті Папи Римського: чим лякає 2027 рік

Після звістки про смерть Папи Франциска почали згадувати 900-річне пророцтво святого Малахія. Це старовинний документ, який вважається одним з найбільш містичних, що стосується католицької церкви. Згідно з цим рукописом, Папа Франциск - останній Папа перед настанням кінця світу.

Що таке пророцтво святого Малахія

У XIII столітті архієпископ Арми, ірландський монах на ім'я Малахій, нібито отримав містичне бачення. У ньому він побачив усіх майбутніх Пап Римських, починаючи з Целестина II, аж до останнього. Усього в цьому списку було 112 Пап, кожному з яких відповідає короткий символічний опис.

Останній у списку має латинське позначення "Petrus Romanus" - Петро Римський. І саме після його понтифікату, згідно з пророчими рядками:

"В останні гоніння на Святу Римську Церкву запанує Петро Римлянин, який пастиме свою пасту серед багатьох скорбот, після чого місто на семи пагорбах буде зруйноване, і страшний Суддя судитиме народ".

У Ватиканських архівах цей 900-річний документ був знайдений відносно недавно. І згідно з давнім "Пророцтвом про пап", кінець світу може настати вже у 2027 році.

Вперше цей документ був оприлюднений ще 1595 року монахом-бенедиктинцем Арнольдом Віон. У 2024 році вийшов документальний фільм про Папу Сікста V (1585-1590), якому й приписують текст з пророцтвом. Вважається, що його правління було якраз у середині передбаченого періоду, а кінець світу настане рівно 442 роки - тобто, у 2027. "Пророцтво про пап" (скриншот)

Чи був Франциск тим самим "Петром Римським"?

Тлумачі пророцтва довго сперечалися, хто ж саме є тим останнім. Формально Франциск - 112-й у списку. Хоча його ім'я не Петро, але сам факт, що він обрав ім'я Франциск (на честь святого Франциска Ассизького, який, своєю чергою, був тісно пов'язаний із пророчою символікою), породив масу інтерпретацій.

Крім того, Франциск неодноразово робив гучні заяви про майбутнє церкви, кліматичну катастрофу та духовну кризу світу - це ще більше підживлювало тривожні настрої.

Дехто трактує старовинне пророцтво, як натяк на те, що Папа Франциск стане останнім Папою, а дехто - що останнім стане той, хто його замінить.

Кінець світу чи кінець епохи?

Більшість сучасних дослідників погоджуються: навіть якщо пророцтво не є буквальним, його символіка може вказувати на закінчення важливої доби в історії католицької церкви.

Смерть Франциска може символізувати не апокаліпсис, а завершення багатовікового циклу та початок чогось нового - менш визначеного, але не менш потужного за значенням.

За словами істориків, перші 74 передбачення про Пап були напрочуд точними. А от наступні фрази сталі більш розмиті. Є припущення, що текст з певного моменту хтось підробив або його дописувала інша людина.

При цьому є збіги, які вражають навіть скептиків:

"Gloria Olivae" ("Слава Оливи") - деякі вважали, що це передбачення папи Бенедикта XVI, адже орден Святого Бенедикта пов’язаний з оливковими гілками.

- деякі вважали, що це передбачення папи Бенедикта XVI, адже орден Святого Бенедикта пов’язаний з оливковими гілками. "De labore Solis" ("Праця Сонця") - натяк на Папу Івана Павла II, який народився під час сонячного затемнення.

- натяк на Папу Івана Павла II, який народився під час сонячного затемнення. "Peregrinus apostolicus" ("Апостольський мандрівник") - часто пов’язують із Папою Павлом VI, який багато подорожував.

Варто також додати, що це не єдиний рукопис, який передбачає кінець світу. Є ще "Книга Об'явлення", яка була написана наприкінці першого століття нашої ери. Вона описує кінець людства, а не біблійні події минулого. В деяких уривках цієї книги є описання дронів, літальних апаратів, роботів і навіть ядерних вибухів.

Що кажуть офіційні джерела

Ватикан не визнає автентичність пророцтва святого Малахія. Його вважають вигадкою, створеною у XVI столітті для політичних цілей. Утім, зважаючи на дивовижну відповідність описів у пророцтві реальним Папам, сумніви лишаються.