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Пантенол не допоможе. Що робити, якщо дитина обгоріла на сонці

Що робити, якщо дитина обгоріла на сонці (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Дитяча шкіра більш чутлива до впливу сонячних променів, тому вона може обгоріти дуже швидко. Важливо знати, як допомогти малюкові та що робити не варто, аби не погіршити ситуацію.

Про те, що робити в такій ситуації розповіла педіатр Ірина Платонова у своєму Instagram.

Холодна вода

Прийшовши додому, помийте дитину під прохолодною водою, приблизно до 30 градусів, ні в якому разі не вище і тим паче гарячою водою.

Прикладіть серветку

За словами лікарки, коли дитина обгоріла на сонці можна на уражені ділянки прикласти серветку, змочену в холодній воді. Однак ні в якому разі не в льодяній!

Не витирайте дитину після водних процедур

Залишки води після водних процедур краще не витирати, а дати шкірі висохнути природнім шляхом.

Нанесіть зволожуючий засіб

Нанесіть на шкіру дитину зволожуючий засіб, який містить екстракт алое вера. Такі засоби мають протизапальну та зволожуючу дію. Краще наносити на шкіру товстим шаром. До того ж чудово підійде цика-крем, який також має заспокійливі властивості.

Підберіть для дитини одяг з натуральних тканин

Дайте увібратися зволожуючому засобу приблизно 15-20 хвилин та підберіть для дитини вільний одяг з натуральних тканин. Чудово підійде одяг з бавовни та мусліну. Тканину з льону ні в якому разі не треба одягати, оскільки вона може ще більше подразнювати шкіру.

Дайте знеболювальне

Якщо дитина відчуває біль, дайте їй парацетамол або ібупрофен у відповідний дозі.

Прикрийте уражені ділянки

Обов'язково при наступній прогулянці прикрийте уражені ділянки одягом. Сонцезахисний крем можна не наносити, а використовувати бар'єрний захист - одяг з довгими рукавами, штани, панамка.

Не використовуйте пантенол

Пантенол у своєму складі містить спирт, який буде ще більше підсушувати шкіру. До того ж не варто наносити сметану чи кефір. Полегшення буде лише через те, що ці засоби наносяться холодними. Крім того, вони можуть утворити плівку на шкірі, яка буде перешкоджати тепловіддачі.

Раніше ми писали, чи корисно "смажитись" на сонці.

Також читайте, як вибрати ідеальний купальник для фігури.

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